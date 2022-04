 FROSINONE-MONZA 4-1, IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Minelli; Zampano, Gatti, Szyminki, Cotali; Boloca, Ricci, Garritano (21’ st Tribuzzi); Ciano (21’ st C

anotto), Novakovich (37’ st Cicerelli), Zerbin (40’ st Haoudi).

A disposizione: Ravaglia, Marcianò, Oyono, Kalaj, Brighenti, Barisic, Bozic, Manzari.

Allenatore: Grosso

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati (35’ st Mancuso), Marrone, Sampirisi; Molina (43’ st Pirola), Machin (20’ st Pereira), Barberis (20’ st Gytkjaer), Valoti (20’ st Mazzitelli), D’Alessandro; Mota, Ciurria.

A disposizione: Lamanna, Caldirola, Favilli, Brescianini, Antov, Colpani, Vignato.

Allenatore: Stroppa

Arbitro: signor Daniele Chiffi della sezione di Padova; assistenti Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore (Sa) e Alessio Saccenti di Modena; Quarto Uomo Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Me); Var Luca Banti di Livorno, Avar Edoardo Raspollini di Livorno.

Marcatore: 13’ pt Mota Carvalho, 37’ pt Ciano, 40’ pt Ciano, 4’ st Di Gregorio (aut), 45’ st Canotto.

Note: spettatori totali: 6.631 (di cui 274 ospiti); totale incassato 57.500,00; angoli: 4-3 per il Frosinone; ammoniti: 16’ pt Gatti, 17’ pt Cotali, 6’ st Donati, 29’ st Boloca; recuperi: 1’ pt; 5’ st.

FROSINONE – Il Frosinone si esalta e nella partita forse più attesa e complicata della mini-serie finale batte 4-1 in rimonta un Monza presuntuoso grazie ad una prestazione bellissima, fatta di coraggio e intelligenza. Sesto successo interno di fila della squadra di Grosso. Sfida spettacolare al ‘Benito Stirpe-Psc Arena’ con il Monza che passa con una rete in contropiede di Mota al 13’, spreca qualcosa ma poi deve subire la reazione del Frosinone che sfiora il pari con Boloca. Poi nel giro di 3’ tra il 37’ e il 40’, prima pareggia con un gran gol di Ciano dai 27 metri e quindi passa a condurre con una zampata chirurgica di Zerbin al 40’. Ad inizio ripresa il Monza si fa da solo il 3-1 con un’autorete di Di Gregorio, poi il Frosinone accarezza almeno 4 volte il 4-1 che firma al 46’. Monza a casa con la paura concreta di dover passare per la lotteria dei playoff, Frosinone che ai playoff vuole arrivarci ed essere protagonista.