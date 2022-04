 FROSINONE-MONZA AFFIDATA AL SIGNOR CHIFFI DI PADOVA

Sarà il signor Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere Frosinone-Padova, gara valida per la 36.a giornata del Campionato di serie BKT in programma lunedi 25 aprile 2022 alle ore 15 allo stadio ‘Benito Stirpe’. Gli assistenti saranno i signori Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore (Sa) e Alessio Saccenti di Modena. Il Quarto Uomo designato è il signor Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Me). Al Var il signor Luca Banti di Livorno, Avar il signor Edoardo Raspollini di Livorno.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio