 PRIMAVERA 2, IL FROSINONE AD ASCOLI PER BLINDARE IL SECONDO POSTO

Ultima gara della stagione regolare per il campionato Primavera 2 nel girone B la battaglia per la griglia playoff è ancora aperta, mentre nel girone A con gli stessi punti del Frosinone (che viaggerà come vedremo alla volta di Ascoli) la lotta per la promozione diretta vede in corsa Monza e Parma (entrambe a 46) con l’Udinese a +1.

Ma vediamo da vicino le vicende dei giallazzurri di mister Gorgone che con il successo (2-1) ottenuto sabato sulla neopromossa Cesena hanno scavalcato la Lazio di 2 lunghezze, portandosi al 2° posto con 3 punti di vantaggio a loro volta sul Pisa che, nel caso di arrivo a pari merito con Palmisani & Co, avrebbe il vantaggio del doppio successo negli scontri diretti. Teoricamente al Frosinone servirebbe 1 punto per la aritmetica certezza di iniziare i playoff da secondi in classifica, andando così ad incrociare la 5.a classificata del girone B con il vantaggio della gara di ritorno da giocare in casa. Ma sicuramente i canarini entreranno in campo decisi a cercare la vittoria, senza quindi snaturare quella che è la loro caratteristica di squadra poco incline a speculare sul risultato che appare più utile in quel frangente.

Sabato come detto Stampete & soci impegnati in trasferta sul campo dell’Ascoli di mister Pergolizzi mentre il Pisa viaggia alla volta di Benevento (37) che a sua volta deve rintuzzare l’assalto del Perugia (36 punti, impegnato nel derby casalingo con la Ternana) per l’ultimo posto utile nella lotteria degli spareggi che inizieranno il prossimo 30 aprile con la disputa dell’andata dei quarti di finale. Alla finestra c’è la Lazio che deve scontare il turno di riposo, con i capitolini che potrebbero ritrovarsi anche al quarto posto alla fine dei 90’.

E’ stato già detto dell’ottima stagione messa in cornice dal Frosinone che si è messa alle spalle formazioni come Lazio e Spezia che erano partite con investimenti importanti e con ben altri propositi. Ma ora c’è da pensare alla fase-2, in attesa di chiudere in bellezza la stagione regolare. E la fase-2 sono gli spareggi per l’ultimo posto in Primavera 1.

In vista della gara nelle Marche, l’unica defezione potrebbe lasciare fuori il difensore centrale Bracaglia per un problema al polpaccio. Bracaglia che dopo la gara col Cesena – suo il gol che aveva sbloccato la gara – era entrato anche nella top 11 del campionato Primavera 2. Per il resto si attende il ritorno al gol di Stampete, Jirillo e Selvini.

