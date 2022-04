 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Tornano di nuovo in campo le compagini giovanili, dopo le feste di Pasqua.

I classe 2006 e i classe 2007 saranno impegnati nel match casalingo contro la Roma, domenica pomeriggio. Entrambe le under giallazzurre provengono dalla sconfitta della 17ª giornata contro il Napoli e sono in cerca di riscatto.

Gli under 14 élite saranno ospiti dell’Atletico Torrenova a Roma, Tor bella monaca. I giallazzurri sono chiamati a difendere il primo posto in classifica con l’Accademia Calcio Roma che dista solo due punti.

Martedì 26 aprile l’under 14 scenderà in campo nel campionato Pro contro il Monterosi. Il Frosinone con 38 punti si trova al 3° posto in classifica, dietro a Roma e Lazio.

Domenica 24 aprile i più piccoli della famiglia giallazzurra saranno ospiti del Napoli nel CS “Kennedy”.

UNDER 17

Riposo

UNDER 16 – 18ª giornata

Domenica 24 aprile alle ore 15:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Roma

UNDER 15 – 18ª giornata

Domenica 24 aprile alle ore 13:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Roma

UNDER 14 élite – 23ª giornata

Sabato 23 aprile alle ore 17:15 – Roma (RM)

Atletico Torrenova – FROSINONE

UNDER 14 pro – 22ª giornata

Martedì 26 aprile alle ore 19:00 – Monterosi (VT)

Monterosi – FROSINONE

UNDER 13 Pro – 18ª giornata

Domenica 24 aprile alle ore 12:00 – Napoli (NA)

Napoli – FROSINONE

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio