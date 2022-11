 GUALTIERI: “EXPERIENCE TERRITORIO, RIPARTIAMO DA PIGLIO”

Direttore Gualtieri, l’ultimo mese è stato intenso.

“Il Frosinone calcio è tornato nelle Scuole, poi è partito il progetto di inclusione Integrazione Giovani dell’Accademy ed infine l’accordo per il ‘Benito Stirpe-Psc Arena’ green, totalmente sostenibile.

Adesso tornano le attività inerenti il Territorio?

“Esatto, adesso il Frosinone Calcio ritorna sul territorio. Riparte quindi anche il progetto Experience sul tema specifico. È sempre stato un cardine fondamentale della nostra mission la promozione di tutto il territorio ciociaro”.

In cosa consiste?

“Andremo con due calciatori per volta nei paesi della provincia per promuovere insieme alle autorità locali la storia, la cultura, la tradizione, le bellezze naturali e le eccellenze enogastronomiche presenti in Ciociaria e sono tantissime. L’obiettivo è appunto farle conoscere sempre più da vicino”.

La prima tappa quale sarà?

“Il 30 novembre andremo a Piglio. Un borgo con una splendida posizione panoramica. È una località famosa anche per il vino ed andremo a scoprire la sua storia”.

Come si svolgerà l’incontro?

“Ci accoglierà il Sindaco, quindi con i calciatori incontreremo prima i ragazzi della Scuola media e poi con una guida locale andremo a scoprire quello che offre la storia del borgo. Sarà il primo di 5 appuntamenti che dal 30 novembre fino alla fine del campionato ci permetteranno di far conoscere meglio la Ciociaria. Perché noi riteniamo che il calcio sia un veicolo straordinario oltre che di inclusione anche di valorizzazione del territorio”.