 SERIE C FEMMINILE, FROSINONE VITTORIOSO CON IL GRIFONE GIALLOVERDE

Grifone Gialloverde – Galloni, Di Bernardino, Pagano (dal 29’st Conti), Ferrazza, Pagiarino, Graziosi (dal 41’st Libera), Troisi (dal 17’st Mastromarino), Mandara, Gray A., Mevoli (dal 29’st Gray L.), Felici. A Disposizione: Quaglietta, D’onofrio, Di Meo, Ciaralli, Padovan. Allenatore: Stomeo

Frosinone – Zuliani, Zavarese (dal 35’st Cacchioni), Stibel, Vaccari, Silvi (dal 12’st Contena), Neddar, Licari, Sgambato (dal 37’st Bevilacqua), Ruzafa (dal 22’st Musolino), Spagnoli, Tata. A Disposizione: Schiavi, Leone, Antonucci, Collovà, Fiore Allenatore: Foglietta

Arbitro: Gianluca Guitaldi della sezione di Rimini

Assistenti: Castrucci Claudia della sezione di Ostia Lido e Samuele Silvi della sezione di Roma 1

Marcatori: 27’pt Neddar

Roma – La partita tra Grifone Gialloverde e Frosinone si è rivelata estremamente insidiosa e bloccata sin dalle prime battute. Il Frosinone ha iniziato con grande determinazione, creando subito un’occasione pericolosa con Spagnoli. Quest’ultima ha calciato dal limite dell’area, costringendo il portiere avversario a un autentico miracolo per negarle la gioia del gol. Le giallazzurre riescono a sbloccare il risultato al 27′ del primo tempo, grazie a Neddar, che con un preciso sinistro dall’interno dell’area di rigore batte Galloni per l’1-0. Da quel momento in poi, la partita è rimasta equilibrata e bloccata, con le padrone di casa che hanno tentato di reagire soprattutto su palle inattive, senza però creare occasioni di particolare rilievo.

Il secondo tempo ha seguito lo stesso copione del primo. Il Frosinone ha continuato a spingere, cercando il raddoppio. Spagnoli è andata nuovamente vicino al gol su una punizione di Sgambato: il portiere avversario respinge il tiro e Spagnoli ribadisce in rete, ma l’arbitro annulla il gol per fuorigioco, lasciando il punteggio invariato. L’ultimo brivido della partita è arrivato nei minuti finali, quando il Grifone Gialloverde ha avuto un’enorme occasione con una punizione insidiosa. Il pallone calciato da pochi passi vede una straordinaria parata di Giordana Zuliani che con l’aiuto del palo, evita il pareggio, permettendo al Frosinone di portare a casa una vittoria preziosa e conquistare la vetta della classifica.