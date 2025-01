Nel weekend dove riposano l’Under 16 e l’Under 15, ecco i risultati del settore giovanile giallazzurro.

Primavera 2: Spezia – Frosinone 0-0

Per la sedicesima giornata di campionato il Frosinone di mister Pesoli scende in campo al Bruno Ferdeghini di La Spezia contro lo Spezia.

Lo Spezia comincia fin dall’inizio del match a tenere impegnata la retroguardia giallazzurra senza però essere incisivo fino al 18’, quando un pericoloso tiro di Di Giorgio termina fuori. Il Frosinone risponde al 33’ con Ferizaj ma anche il suo tentativo finisce alto sopra la porta difesa da Leonardo. Rispondono un minuto dopo gli spezzini su punizione: approfittando del buon cross ricevuto, è ancora Di Giorgio a tirare ma la palla viene parata da Dosso, autore di un’altra parata al 39’ su un tiro da fuori area di Lorenzelli. Di nuovo pericoloso, lo Spezia termina il primo tempo in avanti, con un buon tiro da punizione di Garzia che però non va a segno, lasciando il risultato sullo 0-0.

Nel secondo tempo entrambe le squadre cercano a più riprese il gol del vantaggio ma è il Frosinone a imbastire il maggior numero di occasioni pericolose. Al 20’ e al 21’ Dixon arriva al tiro in porta ma in entrambi i casi Leonardo non si lascia cogliere alla sprovvista. Al 23’ è invece Ferizaj a calciare ma la palla colpisce il palo. Anche Schietroma prova a bucare le maglie della difesa avversaria con un tiro dal limite dell’area che finisce ancora nelle mani del portiere spezzino. Ma il tentativo più clamoroso per i giallazzurri arriva al 46’, quando, con un’ottima azione corale, Dixon arriva a tu per tu con il portiere che ancora una volta salva la sua squadra, riuscendo a chiudere la partita sullo 0-0.



Spezia – Leonardo, Nicolai, Baldetti (27’st Banti), Garzia, Bertoncini, Piras, Di Giorgio (37’st Cassano), Lorenzelli (37’st Felici), Fontanarosa, Franchetti Rosada (28’st Vannucci), Ferrazza (8’st Insignito). A disposizione: Tortorella, Fantinati, Martinelli, Kalushi, Arrighi, Vicari Allenatore: Terzi

Frosinone – Dosso, Diallo (22’st Luchetti), Hegelund, Molignano, Pelosi, Shkambaj, Stoyanov, Grosso, Dixon, Ferizaj (34’st Baptista), Befani (16’st Schietroma) A disposizione: Barone, Giora, Cellupica, Reali, Antonellis, Borgia, Fiorito, Colafrancesco, Centra. Allenatore: Pesoli

Arbitro: Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio

Assistenti: Federico Mezzalira della sezione di Varese e Mattia Bettani della sezione di Treviglio

Ammoniti: Diallo, Molignano, Grosso, Lorenzelli, Franchetti Rosada

Under 17: Catanzaro – Frosinone 2-2

Il Frosinone torna dalla trasferta di Catanzaro con un punto prezioso, ma che lascia anche un po’ di rimpianto per come si è sviluppata la partita. Un 2-2 intenso e combattuto, in cui i giallazzurri hanno mostrato grande carattere, rimontando due volte il risultato e sfiorando più volte la vittoria. La gara si accende dopo pochi secondi dal fischio d’inizio. Al 1’, il Catanzaro passa subito in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Madia. Una doccia fredda per il Frosinone, che però non si lascia intimidire e reagisce immediatamente: al 3’, Serapiglia firma l’1-1 con un gol all’esordio. Il Catanzaro, però, non molla e al 12’ si riporta avanti con Gjoka, bravo a sfruttare una deviazione di un difensore ciociaro. La prima frazione si chiude con il Frosinone che cerca di spingere, ma senza riuscire a trovare il pari. La ripresa inizia con un Frosinone determinato a raddrizzare la partita, ma al 6’ la situazione si complica: l’espulsione di Carpentieri lascia i ciociari in dieci uomini. Nonostante l’inferiorità numerica, i ragazzi di mister Lucidi continuano ad attaccare, sfiorando il pari con una splendida punizione di Danieli che lambisce il palo. Al 23’, l’occasione più grande: il Frosinone guadagna un calcio di rigore, ma Binoshaj fallisce dal dischetto, mantenendo il Catanzaro avanti nel punteggio. Quando la gara sembra ormai compromessa, arriva il lampo di Taddei: a 10’ dalla fine, il talento classe 2009 sorprende tutti con uno splendido pallonetto che vale il definitivo 2-2.

Catanzaro – Canino, D’Oppido, Ferrise, Fiorentino, Misiano, Grieco, Tedeschi, Miceli, Madia (18’st Geraci), Macri (18’st Sturniolo), Gjoka. A disposizione: De Sensi, Parisi, Amato, Bruno, Aloisio, Cannataro, Morrone. Allenatore: Cirillo

Frosinone – Capanna, Pantano, Boccanera (33’st Taddei), Pierguidi, Carfagna, Coluzzi, Oberti (24’st Anzidei), Binoshaj (24’st Millozzi), Carpentieri, Danieli (33’st Mirenzi), Serapiglia. A disposizione: Lombardo, Borghi, Castellani, Pugliatti, Menghini. Allenatore: Lucidi

Marcatori: Madia 1’pt rig. (C), Serapiglia 3’pt (F), Gjoka 16’pt (C), Taddei 35’st (F)

Arbitro: Boccuzzo di Reggio Calabria

Assistenti: Piccolo di Vibo Valentia e Otranto di Rossano

Espulsi: al 6’st Carpentieri (F)

Ammoniti: Miceli, Greco, Canino, Capanna

Under 14 Pro: Vis Pesaro – Frosinone 1-0

Dopo lo stop contro il Pescara, il Frosinone di mister Alessandro Burtini incassa un’altra sconfitta, stavolta sul campo della Vis Pesaro, che si impone con il minimo scarto grazie a un rigore trasformato nella prima frazione di gioco. Una partita combattuta e ricca di episodi, ma che alla fine premia i padroni di casa. L’inizio di gara sembra sorridere al Frosinone, che dopo appena 2’ ha l’occasione per passare in vantaggio: i ciociari si guadagnano un calcio di rigore con una bella azione d’attacco. Sul dischetto si presenta Ioli, ma il portiere avversario Zinni è bravissimo a intuire e a neutralizzare il penalty. Nonostante l’errore dagli undici metri, il Frosinone non si abbatte e continua a spingere con il suo classico gioco aggressivo nella metà campo avversaria. La Vis Pesaro, però, si difende con ordine e al 25’, su una ripartenza, ottiene a sua volta un calcio di rigore per un fallo in area di Astolfi. Cela si incarica della battuta e spiazza l’estremo difensore giallazzurro, portando i marchigiani sull’1-0. I ciociari non si arrendono e continuano a cercare il pari. A fine primo tempo, Morabito colpisce una clamorosa traversa, sfiorando il gol. Pochi minuti dopo, Cretare trova il momentaneo pareggio, ma l’arbitro annulla tutto per una posizione di fuorigioco, lasciando il risultato invariato. Nella ripresa, il copione della gara non cambia: il Frosinone prova in tutti i modi a trovare il gol del pari, ma la Vis Pesaro si chiude con grande compattezza, lasciando pochissimi spazi agli attaccanti giallazzurri. Nonostante il possesso palla e i tentativi offensivi, la squadra di Burtini non riesce a concretizzare le occasioni create. Il triplice fischio sancisce così una sconfitta di misura, che lascia tanto rammarico per le opportunità non sfruttate.

Vis Pesaro – Zinni, Catena, Aureli, Cela, Tiraferri, Mori (20’st Pucci), Glorio, Ciandrini, Casadei (11’st Giorgi), Rossi (10’st Gigli), Raffaelli. A disposizione: Gentilucci, Cecchini, Lini, Anedda, Antonini, Campo. Allenatore: Campo

Frosinone: Astolfi, Scarabotti, Morabito, Pianigiani, Fiorino, C. Ioli, M. Ioli, Parenti (3’st Fulgenzi), Inghingoli (10’st Genovesi), Cretara (20’st Fares), Ciccone (13’st Fioravanti). A disposizione: Rossi, Bruno, Della Rasa, Tocchi. Allenatore: Burtini

Marcatori: Cela 30’pt rig.

Arbitro: Pucci di Pesaro

Ammoniti: Inghingoli