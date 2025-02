 I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Nella ripresa il Frosinone scende in campo con un piglio diverso ma la prima occasione è ancora dei biancorossi con Labianca che al nono minuto calcia verso la porta difesa da Dosso, ma il portiere ciociaro è ancora bravo a salvare il risultato. Al diciassettesimo il Frosinone si fa vedere con Diallo che dagli sviluppi di un calcio d’angolo colpisce di testa ma il pallone sfila di poco sul fondo. Al ventunesimo ci riprovano ancora i ragazzi di mister Pesoli con Hegelund che sempre da calcio d’angolo colpisce di testa ma la sfera termina alta sopra la traversa. La più grande occasione della partita capita al ventisettesimo con Vaccà che sulla respinta di un calcio di punizione battuto da Barcella, colpisce il palo, a portiere battuto. Il Frosinone ci prova ancora al ventinovesimo con Barcella che raccoglie un pallone crossato da Schietroma ma la sfera termina alto sopra la traversa. Il Frosinone ci prova ma il Bari è bravo a chiudere gli spazi ed a difendere il risultato di 0-0.

Bari – De Lucci, Tatullo(55’st Campanelli), De Mori, Polito(82’st Caputi), Carrieri, Mavraj, Cracchiolo(82’st Avvisati), Palumbo(82’st Georgievski), Tedeschi, Lorusso(62’st Persia), Labianca. A disposizione: Sanrocco, Brigida, Sassarini, Iaia, Spadavecchia,Dimola, Martire. Allenatore: Raimondo

Frosinone – Dosso, Diallo, Hegelund, Barcella(90’st Baptista), Pelosi, Shkambaj, Molignano, Grosso(46’st Borgia), Cichero(46’st Schietroma), Ferizaj(46’st Befani), Dixon(65’st Vacca). A disposizione: Minicangeli, Cellupica, Luchetti, Marchese, Stoyanov, Carfagna, Barone. Allenatore: Pesoli

Arbitro: Marco Di Loreto della sezione di Terni

Assistenti: Pierpaolo Vitale della sezione di Salerno e Domenico Russo della sezione di Torre Annunziata

Ammoniti: Barcella, De Mori, Schietroma, Shkambaj

Espulsi: 92’st Borgia

Under 16: Lecce-Frosinone 0-1

Il Frosinone espugna il difficile campo del Lecce con una vittoria di misura, imponendosi per 1-0 grazie al gol nel finale di Eulisi. Una gara combattuta, ricca di emozioni e occasioni da entrambe le parti, con i ragazzi di mister Centioni che hanno saputo mantenere alta la concentrazione fino al triplice fischio, conquistando tre punti preziosissimi. L’avvio è subito scoppiettante: dopo appena un minuto di gioco, il Frosinone sfiora il vantaggio con Eulisi, ben imbeccato da Bonanno, ma a tu per tu con il portiere leccese Lupo non riesce a finalizzare. Il Lecce non resta a guardare e risponde immediatamente, rendendosi pericoloso con un colpo di testa di Arciuti su cross laterale, ma Lombardo è attento e devia in angolo. Sul successivo corner, una palla vagante finisce sui piedi dell’11 salentino, che però calcia alto sopra la traversa. I giallazzurri continuano a spingere e al 20’ è capitan Riggi a scaldare i guanti di Lupo con una conclusione potente da fuori area, trovando però l’ottima risposta dell’estremo difensore. Sei minuti più tardi, altra grande occasione per il Frosinone: ancora Eulisi, lanciato in contropiede, si presenta nuovamente davanti a Lupo, ma il portiere leccese è ancora decisivo nel respingere in angolo.

Nel secondo tempo, il copione non cambia: il Frosinone continua a premere e al 13’ Eulisi va vicino al gol con un gran tiro dalla distanza che si stampa sulla traversa. Il Lecce prova a reagire con Persano, che supera la marcatura di Trulli e calcia verso la porta, ma il suo tiro non impensierisce Lombardo. Al 30’, Casagrande serve un ottimo pallone in area per Eulisi, che calcia di prima intenzione ma alza troppo la mira. Il gol che decide la partita arriva nei minuti finali: al 41’, una splendida triangolazione tra Giurdanella e Barboni mette Eulisi nelle condizioni ideali per battere a rete. L’attaccante giallazzurro si libera della marcatura e con freddezza supera Lupo, firmando il definitivo 1-0 e facendo esplodere la gioia del Frosinone. Una vittoria fondamentale per i ragazzi di mister Centioni, che confermano il loro ottimo momento e ora si preparano alla sfida casalinga di domenica contro la Fiorentina.

Lecce – Lupo, Cancella (dal 44’st Bianco), Danese, Mariano, Parisi, De Vita, Persano, Miccoli, Arcuti (dal 20’st Spaseski), Falbo (dal 13’st Serra), Buzziero (dal 20’st Bottalico). A disposizione: Fontanarosa, Pambuca, Lattanzio, Schito, Specchia. Allenatore: Castelluzzo

Frosinone – Lombardo, Trulli, Maggiora (dal 15’st Danieli), Anzidei, Riggi, Agostini, Bonanno (dal 25’st Barboni), Marchetti (dal 1’st Esposito), Eulisi, Casagrande (dal 33’st Giurdanella), Taddei (dal 15’st Pugliatti). A disposizione: Scordari, Frani, Crescimbeni, Cimaglia. Allenatore: Centioni

Marcatori: Eulisi 41’st

Arbitro: Celi di Bari

Assistenti: Di Muzio di Foggia e Magnifico di Bari

Ammoniti: Esposito, Eulisi, Buzziero, Parisi

Under 15: Lecce – Frosinone 1-0

Dopo sei risultati utili consecutivi, il Frosinone interrompe la sua corsa con una sconfitta di misura sul campo del Lecce. Un gol di Torsello al 55’ decide la sfida, lasciando i giallazzurri a mani vuote nonostante una reazione generosa nella fase finale della gara. Il match inizia con ritmi alti, con il Frosinone che prova subito a imporre il proprio gioco, mentre il Lecce si difende con ordine e riparte con pericolosità. Non mancano le opportunità per gli ospiti: prima con Sisillo, poi con Minotti che a seguito di un’ottima serpentina fa partire un tiro ben respinto dall’estremo difensore avversario. Nella ripresa, il Lecce alza i giri del motore e trova il gol al 55’: con precisione Torsello riesce ad insaccare in rete battendo il portiere giallazzurro Amato. Il Frosinone accusa il colpo ma prova subito a reagire, aumentando la pressione nella metà campo avversaria. Durante inserisce forze fresche per dare maggiore peso all’attacco, ma la difesa salentina regge l’urto, chiudendo ogni spazio. Nonostante il forcing finale, il pareggio non arriva e i giallazzurri escono sconfitti. Adesso è tempo di voltare pagina e pensare subito al prossimo incontro con la capolista Fiorentina.

Lecce – Belloni, De Lauro, Sergi, Cafasso, Avvisati, Placì, Cipressa, Raffo, Scotti, Desiate (dal 19’st Marra), Torsello (dal 19’st Turlizzi). A disposizione: Lucarella, Costa, Tundo, Pecere, De Vito, Milli, Okoumassoun. Allenatore: Antonucci

Frosinone – Amato, Ferretti, Balan, Chiazzolla (dal 31’st Minotti), Antonelli, Alfei, A. Fargnoli (dal 7’st Tarquinia), P. Fargnoli (dal 19’st Aversa), Valentini (dal 7’st Ingiugno), Monti, Sisillo. A disposizione: Esposito, Frara, Pacifico, Polidori, Filippi. Allenatore: Durante

Marcatori: Torsello 15’st

Arbitro: D’Ancona di Taranto

Assistenti: Mabrouk di Brindisi e Manisco di Brindisi

Under 14 Pro: Ternana – Frosinone 1-3

Un Frosinone determinato e spietato chiude il campionato nel migliore dei modi, superando la Ternana per 3-1 in trasferta e conquistando il quinto posto in classifica. Guidati da un super Ciccotti, autore di una doppietta, i giallazzurri rispondono con carattere alla sconfitta della scorsa settimana contro la Lazio e agganciano proprio gli umbri grazie a un successo pesante nello scontro diretto. La gara parte nel migliore dei modi per il Frosinone, che dopo 9’ passa in vantaggio con Ciccotti, bravo a superare il portiere a tu per tu e appoggiare in rete la sfera di gioco. La Ternana, però, non si arrende e trova il pareggio momentaneo con Gambino, riportando il match in equilibrio grazie ad una palla inattiva. La reazione dei ragazzi di Burtini è immediata e porta all’1-2 firmato da Ioli, che riporta avanti i ciociari prima dell’intervallo con una magistrale punizione. Nel secondo tempo, la partita resta combattuta, con il Frosinone attento a gestire il vantaggio e pronto a colpire in contropiede. Gli umbri provano a spingere alla ricerca del pari, ma la difesa giallazzurra tiene bene, lasciando pochi spazi agli avversari. A pochi minuti dal termine e dopo l’espulsione di Betti per la Ternana, è ancora Ciccotti a mettere il sigillo sulla partita, firmando la sua doppietta personale e chiudendo i giochi sul definitivo 1-3.

Ternana – Volpini, Storri (dal 1’st Di Pietro), Carlini, Leandri (dal 1’st Ciorba), Baldi (dal 29’st Sabuzzi), Gambino, Leoni (dal 29’st Panetti), Morresi, Badini, Betti, Fazzi (dal 25’st Ratini). A disposizione: Agosto, Genovesi, Diluvio, Sestili. Allenatore: Battistoni

Frosinone – Altibrandi, Fiorino (dal 19’st Bruno), Della Rasa, Fioravanti (dal 8’st Morabito), Fares, C. Ioli, M. Ioli, Sellaci (dal 1’st Pianigiani), Ciccone, Cretara (dal 25’st Parenti), Fulgenzi (dal 25’st Genovesi). A disposizione: Astolfi, Bacci, Tocchi. Allenatore: Burtini

Marcatori: Ciccone 9’pt e 34’st (F), Gambino 16’pt (T), Ioli 26’pt (F)

Arbitro: El hachimi di Terni