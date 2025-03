 I RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE GIALLAZZURRO

Questi i risultati delle gare giocate nell’ultimo weekend dal settore giovanile giallazzurro. Riposavano la Primavera e le Under 16 e 15.

Under 17: Cosenza – Frosinone 1-2

Il Frosinone torna alla vittoria in terra calabrese. Dopo un periodo di alti e bassi, la squadra di Riccardo Lucidi conquista i tre punti al termine di una sfida tesa e aperta fino al 90’: Cosenza battuto 2-1. Nei primi 45 minuti di gioco regna l’equilibrio: entrambe le squadre rispondono colpo su colpo, dando vita a un match intenso. A creare più opportunità, però, è la squadra ospite, prima con Pierguidi, poi con Luzi, che ha messo in difficoltà la difesa avversaria sulla sua fascia di riferimento. Il Cosenza intimorisce il Frosinone con qualche palla inattiva, ma la difesa ciociara è brava a respingere ogni pericolo. Nella ripresa, le due squadre tornano in campo con grande determinazione e, nel giro di tre minuti, si decide la partita. Al 55’ il Frosinone la sblocca con Reali: grande azione sulla catena di destra finalizzata dall’ottimo assist di Danieli per l’inserimento del capitano giallazzurro. Non c’è tempo per festeggiare, perché nell’azione successiva il Cosenza trova subito il pareggio: in area, il centravanti Barbagallo colpisce da posizione defilata battendo Capanna. Un gol che potrebbe abbattere il Frosinone, ma la squadra ospite dimostra carattere e voglia di portare a casa il risultato. Al 57’ i giallazzurri si riportano avanti con Conti, che, dopo aver ricevuto il passaggio vincente di Danieli dalla sinistra, conclude a rete: il pallone colpisce prima il palo, poi termina in fondo alla porta. Il Cosenza prova a reagire, ma non riesce a impensierire Capanna; gli ospiti si difendono con ordine e giocano di ripartenza, riuscendo così a conquistare tre punti importanti e meritati.

Cosenza – Cimminiello, Semilia, Innocentini, Manfredi, Curatelo, Cuconato (20’st Chiappetta), Zago, Castagna (20’st Cannioto), Barbagallo, Mazzulla, Italia. A disposizione: Perrelli, Caruso, Guardia, Formisano, Arcone, De Lia, Bruno. Allenatore: Garofalo

Frosinone – Capanna, Pierguidi, Oberti, Menghini (33’st Castellani), Boccanera, Reali, Carfagna, Conti (16’st Serapiglia), Carpentieri (33’st Metaj), Danieli (33’st Taddei), Luzi (15’st Bonanno). A disposizione: Giora, Coluzzi, Corbetta. Allenatore: Lucidi

Marcatori: Reali 10’st (F), Barbagallo 11’st (C), Conti 12’ st (F)

Arbitro: Pasqua di Vibo Valentia

Assistenti: Gigliotti di Cosenza e Zappino di Vibo Valentia

Espulsi: Serapiglia al 47’st (F)

Ammoniti: Capanna, Cuconato, Barbagallo

Classifica: Roma 49, Empoli 44, Napoli 40, Lazio 37, Fiorentina 36, Palermo 30, Lecce 26, Bari 26, Salernitana 23, Frosinone 20, Cosenza 16, Catanzaro 15, Juve Stabia 7.

Prossimo turno: Riposo

Under 14 Elite: Frosinone – Tirreno Sansa 4-0

Il Frosinone non si ferma più e raccoglie un successo fondamentale, battendo il Tirreno Sansa con un netto 4-0 e staccando matematicamente il pass per i playoff. Una prestazione di forza e qualità per la squadra di Burtini, capace di dominare la gara dall’inizio alla fine. L’approccio aggressivo dei giallazzurri si rivela subito decisivo: passano appena 60 secondi dal fischio d’inizio e Cretara porta avanti i padroni di casa con un gran tiro dalla sinistra che si insacca alle spalle dell’estremo difensore avversario. Il Frosinone mantiene il controllo del match, costringendo il Tirreno Sansa a rintanarsi nella propria metà campo. Al 15’, il raddoppio: Matteo Ioli riceve palla fuori area e lascia partire una conclusione perfetta sotto l’incrocio dei pali, firmando il 2-0. Nel secondo tempo il copione non cambia: i ciociari continuano a spingere e al 51’ arriva il tris. Scarabotti pennella un cross preciso dalla destra e Fulgenzi, con una splendida mezza girata, trova il gol che chiude virtualmente il match. Il Tirreno Sansa prova una timida reazione, ma il Frosinone è in totale controllo e al 66’ cala il poker con Montioni, entrato dalla panchina, bravo a finalizzare un’azione personale con freddezza. I giallazzurri sfiorano addirittura la quinta rete con Sellacci, che colpisce il palo con una gran conclusione. Il triplice fischio certifica una vittoria meritata e soprattutto sancisce la qualificazione matematica del Frosinone ai playoff, obiettivo inseguito con determinazione per tutta la stagione. Una prova di forza che lancia un messaggio chiaro alle avversarie: il Frosinone c’è ed è pronto a giocarsi le sue carte fino in fondo.

Frosinone – Rossi, Scarabotti (28’st Tocchi), Fiorino, Pianigiani, Bruno, C. Ioli, M. Ioli (28’st Fioravanti), Della Rasa (17’st Bacci), Genovesi (11’st Ciccone), Cretara (22’pt Sellacci, 28’st Inghingoli), Fulgenzi (21’st Montioni). A disposizione: Altibrandi, Parenti. Allenatore: Burtini

Tirreno Sansa – Coratella (21’st Scamporlino), Donarelli, Ferretti (7’st Brugnoni), Bartoni (7’st Spagnoli), Breccioli, Fera (11’st Angelucci), D’Ambrosio (11’st Nanni), Amendola, Atale, Bologna (21’st Lambertini), Tiseo. A disposizione: Primavera. Allenatore: Lombardi

Marcatori: Cretara 2’pt, M. Ioli 29’pt, Fulgenzi 6’st, Montioni 27’st

Arbitro: Mazzocco di Roma 2

Ammoniti: Breccioli, Cretara, Ciccone

Classifica: N.Tor Tre Teste 67, Lodigiani 56, Frosinone 52, Honey Soccer City 43, Red Tigers 42, Villalba 42, Città di Ciampino 35, Tirreno Sansa 31, Cinecittà Bettini 29, Atletico 2000 23, Cassino 15, Circolo Canottieri Roma 13, Atletico Lodigiani 11, Atletico Salaria Vescovio 1

Prossimo turno: Cinecittà Bettini-Frosinone