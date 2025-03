 SERIE C FEMMINILE, LE GIALLAZZURRE TORNANO ALLA VITTORIA

Frosinone – Zuliani, Cacchioni, Collovà Antonucci, Contena (dal 30’st Vaccari), Neddar (dal 1’st Leone), Maier (14’st Silvi), Bevilacqua, Fiore (dal 1’st Sgambato), Spagnoli (dal 26’st Ruzafa), De Matteis. A Disposizione: Tata, Musolino, Nardi, Stibel. Allenatore: Foglietta

Giovanile Rocca – Dambra, Miracola, Vitale, Correr, Cinque, Graziano (dal 30’st Monaco), Florio, Raffaele (dal 16’st Russo), Cammareri, Cucinotta, Boccanfuso. A Disposizione: Lazzara, Santospirito, Minciullo. Allenatore: Castrovinci

Arbitro: Simone Palmieri della sezione di Teramo

Assistenti: Michele Turco e Gabriele Vinci della sezione di Ciampino

Ammoniti: 44’pt Dambra

Marcatori: 10’pt Contena, 21’pt Collovà, 35’pt Spagnoli, 41’pt Fiore, 34’st De Matteis

Ferentino – Nella ventitreesima giornata del campionato di Serie C, alla Città dello Sport di Ferentino le giallazzurre di mister Foglietta ospitano la squadra siciliana del Giovanile Rocca. La squadra ciociara inizia con il piede giusto l’incontro attaccando a spron battuto sin dai primi minuti di gioco. il gol che cambia il risultato arriva al decimo del primo tempo con Contena, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo si avventa sulla sfera che era stata calciata da Maier. Il Frosinone domina in lungo e in largo, il raddoppio arriva sempre da calcio d’angolo al ventunesimo del primo tempo. Cross della solita Maier, il colpo di testa di Spagnoli, viene ribattuto sulla linea dalle avversarie, ma sul pallone si avventa Collovà che spedisce il pallone in rete. Le occasioni continuano a fioccare per le padrone di casa e poco dopo la mezz’ora arriva il gol di Spagnoli che con una serpentina personale salta tutta la difesa avversaria battendo Dambra per la terza volta. a quattro minuti dalla fine arriva anche il poker delle giallazzurre con Fiore che con una sua solita ripartenza riesce a seminare tutta la difesa messinese e mandare il pallone sul palo lungo difeso da Dambra.

La ripresa si apre con un Frosinone che riesce a domare la Giovanile Rocca senza subire alcun tipo di sortita offensiva. La partita è giocata per lo più nell’area di gioco delle ospiti. Il ritmo della partita si abbassa e il Frosinone è bravo a mantenere le quattro lunghezze di vantaggio. A dieci minuti dalla fine dell’incontro arriva la manita per le giallazzurre con De Matteis. L’attaccante ciociara, scarica un sinistro a giro da fuori area di rigore imprendibile per Dambra, mettendo il sigillo finale sull’incontro. La partita non ha altro da dire, il Frosinone ottiene così la sua quattordicesima vittoria stagionale restando ancora aggrappato al treno per la promozione.