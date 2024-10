 PRIMAVERA, COPPA ITALIA FROSINONE – SPAL 1-2

Frosinone – Minicangeli, Diallo, Corallini, Cellupica (dal 10’st Pelosi), Carfagna, Befani (dal 10’st Shkambaj), De Filippis (dal 25’st Buonpane), Borgia, Schietroma, Grosso (dal 20’st Molignano), Fiorito (dal 10’st Mezsargs). A Disposizione: Barone, Hegelund, Reali, Antonellis, Centra, Obleac. Allenatore: Pesoli

Spal –Stagni, Rizzotto, Cicero, Marrale (dal 46’st Kola), Nistor, Occhi, Cecchinato (dal 35’st Camara), Castiglione, Samaritani (dal 15’st Tegbaru), Torre (dal 15’st Sermenghi), Conte’ (dal 32’st Osti). A disposizione: Zenti, Pegoraro. Allenatore: Pedrali

Arbitro: Domenico Castellone della sezione di Napoli

Assistenti: Antonio Aletta della sezione di Avellino e Cristian Rabilotta della sezione di Sala Consilina

Marcatori: 5’pt Cecchinato, 18’pt Marrale, 50’st Buonpane

Ferentino – La primavera giallazzurra scende in campo per il primo turno di Coppa Italia ospitando alla ‘Città dello Sport’ la Spal. Gli ospiti partono subito forte costringendo il Frosinone nella propria area e al quinto minuto di gioco trovano il vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo sbuca prima di tutti Cecchinato che batte Minicangeli e porta avanti la Spal. Il primo squillo del Frosinone arriva al 16′ quando Carfagna con un sinistro da fuori area di rigore sfiora il pareggio. Dopo due minuti però, sempre da calcio d’angolo, la Spal raddoppia. Il pallone sfila pericolosamente in area di rigore e ne approfitta Marrale che appoggia comodamente in porta per lo 0-2. Al 26′ ci prova Diallo ad accorciare le distanze con un tiro dal limite ma non è efficace. La prima frazione di gioco si chiude con un Frosinone che prova a più riprese a far male alla squadra ospite ma il risultato non cambia 0-2 all’intervallo. La ripresa vede la squadra di mister Pesoli più arrembante ma poco concreta sotto porta. Al 33′ minuto del secondo tempo una grande occasione capita a Buonpane. Su uno splendido cross di Shkambaj colpisce di testa, ma la palla viene respinta sulla linea di porta. Al 41′ ancora Buonpane calcia da dentro l’area di rigore ma questa volta è Stagni che si supera e para negando la rete ai giallazzurri. Ancora il portiere della Spal si supera in pieno recupero su Pelosi che colpisce di testa ma vede il pallone deviato in angolo. Sullo scadere arriva il goal del Frosinone con Buonpane che dopo una triangolazione si trova d’avanti a Stagni e calcia sul palo lungo siglando il goal del 1-2. Il fischio finale del signor Castellone decreta la prima sconfitta stagionale per il Frosinone.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio