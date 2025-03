 IL PROGRAMMA DALLA 36ª – 38ª GIORNATA

Sono state rese note dalla Lega Serie BKT le date in cui si disputeranno le gare dalla trentaseiesima alla trentottesima giornata. Il Frosinone giocherà la trentaseiesima giornata giovedì 1° maggio alle ore 15 contro il Pisa. La trentasettesima giornata vedrà invece i giallazzurri impegnati in casa contro il Cittadella, domenica 4 maggio alle ore 15. Nel turno successivo, la squadra giallazzurra sarà di scena in trasferta contro il Palermo, venerdì 9 maggio alle ore 20:30.