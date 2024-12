 SETTORE GIOVANILE, IL PUNTO DEL COORDINATORE DANIELI

Agli sgoccioli della conclusione dei vari gironi d’andata dei campionati giovanili professionistici, il Coordinatore del Settore Giovanile del Frosinone Calcio Alessandro Danieli fa il punto dell’andamento dei calciatori giallazzurri:

“Colgo l’occasione per un ringraziamento particolare al presidente Maurizio Stirpe. Ho preso quest’incarico cercando di dare il massimo e viste anche le mie origini ciociare non ho esitato a dire di si. Partendo da quello che disse il presidente in conferenza stampa ad inizio stagione, mi rifaccio a cinque aggettivi importanti: coesione, pazienza, umiltà, determinazione e soprattutto la fiducia. Quest’ultima che io ho riposto nel team dei miei collaboratori che in poco tempo abbiamo costruito, parlo di Barboni, Fasciani e Aversa. Ringrazio ancora il presidente che mi ha dato quest’opportunità”.

Cominciamo ad analizzare l’andamento delle varie Under, partendo dalla 17 di mister Lucidi…

E’ una squadra che abbiamo costruito in poco tempo. Mister Lucidi con i suoi collaboratori sta svolgendo un ottimo lavoro, hanno assemblato bene la squadra facendo sì che gli schemi e tutto il lavoro adottato dai preparatori stia portando risultati. I grandi sforzi si sono concretizzati nella trasferta di Bari dove abbiamo vinto la partita per 2-1 nonostante le tante assenze con un gol di Taddei che è un 2009. Siamo più che soddisfatti del lavoro fatto fin qui dalla squadra di Lucidi. Sicuramente le sfide con il Palermo e la Lazio potranno farci capire quelli che saranno i nostri obiettivi futuri di classifica”.

L’Under 16, aldilà dell’ultima uscita contro il Cosenza, sta mostrando grande capacità e bel gioco in campo…

“Secondo me è la squadra più pronta e costruita in maniera adeguata alla categoria. La gara contro il Bari vinta con un gol di Silvestri, probabilmente ci ha fatto affrontare la sfida contro il Cosenza leggermente scarichi rispetto a quelli che erano gli obiettivi iniziali. Penso che questa squadra abbia tutti i presupposti per far bene e di riprendersi già dal prossimo incontro”.

L’Under 15, nell’ultimo weekend, si è resa protagonista di una goleada contro il Cosenza…

“I ragazzi stanno facendo un ottimo campionato. Non dobbiamo farci prendere dai punteggi pirotecnici come il 7-0 di domenica scorsa che sicuramente è un risultato importante. È bello vedere qualche ragazzo che scala le varie categorie e presto qualcuno si cimenterà con l’Under 16. A proposito di lavoro in prospettiva, siamo fieri delle convocazioni in Nazionale, in particolar modo quella di Monti che ha disputato il prestigioso Torneo di Natale”.

L’ultima categoria del Settore Giovanile, l’Under 14 di mister Alessandro Burtini…

“Parliamo di una categoria che disputa due campionati, quello Elite e quello Nazionale. Stanno facendo un buon cammino ma quello che più mi impressiona è il gioco e di questo va dato grande merito al lavoro del mister e del suo staff.

In conclusione, quali obiettivi sono fissati da qui a fine stagione?

“La nostra mission è quella di formare quanti più ragazzi e metterli un giorno a disposizione della prima squadra, per questo andiamo orgogliosi del percorso che stanno compiendo alcuni Under 16 e Under 17, che già da qualche settimana si stanno allenando con la Primavera di mister Pesoli. In conclusione pongo appunto l’attenzione su questo risultato, che va oltre il raggiungimento dei Playoff, il lavoro primario è rivolto alla formazione del ragazzo e su questo ci confrontiamo spesso con il Responsabile del Settore Giovanile Alessandro Frara. La coesione è fondamentale e sarà uno dei punti di forza del Frosinone Calcio.