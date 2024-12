 PRIMAVERA, FROSINONE – PESCARA 3-0

Frosinone – Minicangeli, Diallo (dal 87’st Cellupica), Pelosi, Corallini, Shkambaj (dal 64’st Buonpane), De Filippis, Grosso, Ferizaj, Molignano (dal 87’st Antonellis), Befani (dal 87’st Baptista), Dixon (dal 75’st Stojanov). A Disposizione: Dosso, Reali, Carfagna, Schietroma, Borgia, Fiorito, Giora. Allenatore: Pesoli

Pescara – Barone, Preta (dal 46’st Bucco), Pesoli, Isufi, Di Zio, Valente, Ricciradi(dal 46’st Cardilli), Gatto, Zeppieri, Berardi (dal 82’st Guaragna), D’Arcangelo(dal 46’st Kunze). A disposizione: Barbacani, La Barba, Zola, Palazzese, Arena, Schiattarella, Di Biagio, Baldacci. Allenatore: Stella

Arbitro: Nicolò Dorillo della sezione di Torino

Assistenti: Marco Colaianni della sezione di Bari e Emanuele Fumarulo della sezione di Barletta

Marcatori: 3’pt Ferizaj (R), 29’pt Dixon, 73’st Corallini

Ammoniti: 18’pt Shkambaj, 19’pt Pesoli, 36’pt Zeppieri, 39’pt Molignano

Ferentino – Scendono in campo i giallazzurri di mister Pesoli nell’undicesima giornata di campionato ospitando alla Città dello Sport di Ferentino il Pescara. I ragazzi di mister Pesoli partono subito forte e dopo solo due minuti, Befani, lanciato a rete, viene atterrato da Barone in area di rigore. Il signor Dorillo, concede la massima punizione a favore del Frosinone. Sul dischetto si presenta Ferizaj che spiazza il portiere abruzzese e porta in vantaggio i ciociari. Il Pescara si fa vedere al settimo con Gatto che su un cross da calcio di punizione colpisce di testa indirizzando la sfera verso lo specchio della porta, ma Minicangeli fa buona guardia e riesce a disinnescare il tiro. Il Frosinone però non lascia molto spazio di manovra e al ventottesimo raddoppia. Befani molto ispirato, scende seminando il terrore nella difesa abruzzese che non lo riesce a fermare. Una volta in area di rigore scarica la sfera al centro dell’area trovando Dixon che deve solo appoggiare in porta il pallone del raddoppio. Il Pescara cerca di rendersi pericoloso ma i giallazzurri sono bravi a difendere e riescono così a terminare la prima frazione di gioco sul 2-0.

Nella ripresa il Pescara prova in ogni modo a rendersi pericoloso per riaprire l’incontro ma la retroguardia giallazzurra non si fa trovare impreparata e respinge ogni affondo della squadra del mister Stella. Il Frosinone però è bravo anche a capitalizzare le occasioni e al settantatreesimo Corallini cala il tris. Da un calcio di punizione battuto da Ferizaj, il pallone finisce sulla testa del difensore giallazzurro che riesce ad anticipare il proprio avversario battendo per la terza volta Barone. La partita si addormenta e non vive altre emozioni. I ragazzi di mister Pesoli sono bravi a portare a casa altri tre punti fondamentali per la lotta al vertice del campionato.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio