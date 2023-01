 IL RISTORANTE VERRÀ INAUGURATO L’8 MARZO

E’ stata fissata la data: l’8 marzo prossimo, in occasione della Festa della Donna ci sarà l’inaugurazione e l’apertura del Ristorante all’interno dello Stadio ‘Benito Stirpe-Psc Arena’. A confermarlo Michele Pepponi, amministratore de ‘La Torre srl’ che gestisce da due anni la Guest Area dello Stadio: “Con il direttore Salvatore Gualtieri abbiamo individuato la data ufficiale, quella del prossimo 8 marzo. Siamo onorati di lavorare al fianco del Frosinone Calcio. In questo periodo di proficua collaborazione la Guest Area ha ottenuto grandi riconoscimenti, è nostro obiettivo accrescere il valore all’interno dello Stadio con l’apertura del Ristorante. Sarà un ulteriore veicolo di aggregazione, non verrà frequentato solamente dai tifosi ma ci aspettiamo una presenza continua e massiccia anche dei cittadini oltre l’aspetto strettamente legato al calcio”.