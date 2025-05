 SASSUOLO – FROSINONE, BIGLIETTERIA E RIMBORSO

In merito alla gara Sassuolo-Frosinone, recupero della 34^ giornata di Serie BKT, in programma martedì 13 maggio alle ore 20.30 presso il Mapei Stadium, la nuova prevendita dei biglietti partirà martedì 6 maggio dalle ore 16.

I biglietti acquistati per la partita, inizialmente in programma lunedì 21 aprile, saranno validi anche per il recupero del 13 maggio, a esclusione dei biglietti omaggio, gli accrediti stampa, i biglietti di servizio e gli accrediti per i diversamente abili (tutti richiedibili secondo le consuete modalità). Coloro che hanno acquistato il biglietto e vogliano chiedere il rimborso( al netto del diritto di prevendita e delle commissioni ), potranno farne richiesta dalle ore 16 di martedì 6 maggio secondo le modalità di seguito illustrate.

MODALITÀ DI RIMBORSO

Dalle ore 16 di martedì 6 maggio sarà possibile chiedere il rimborso dei tagliandi emessi per la partita, inizialmente in programma lunedì 21 aprile, attraverso le seguenti modalità:

per chi ha acquistato online o presso i punti vendita Vivaticket tramite la piattaforma shop.vivaticket.com/ita/rimborsi

tramite la piattaforma per chi ha acquistato presso il Sassuolo Official Store sarà necessario inviare una email ad abbonati@sassuolocalcio.it allegando documento d’identità e copia dei biglietti acquistati

Il rimborso è da richiedere entro le ore 13 del 13 maggio, richieste ricevute oltre tale orario si riterranno nulle.

Si ricorda infine che il rimborso è relativo al solo prezzo del tagliando e non include diritti di prevendita e commissioni di servizio.

PREZZI

Tribuna Nord (Settore Ospiti)

Il costo è di € 10,00 + costo di prevendita

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

Per accedere al Mapei Stadium sarà necessario essere in possesso del biglietto e di un documento di riconoscimento in corso di validità, non si necessita di tessera del tifoso.

Con riferimento, inoltre, a quanto disposto dalle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (introduzione striscioni e simili negli impianti sportivi), Vi comunichiamo gli indirizzi dove i Vs. tifosi potranno far pervenire le richieste entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni.

MAIL: segreteria@sassuolocalcio.it