 AL DIRETTORE GUALTIERI LA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE MARKETING DELLA LEGA DI B

Un incarico di prestigio nella Lega di serie B per il direttore dell’Area Marketing & Comunicazione-Rapporti Istituzionali del Frosinone Calcio, dottor Salvatore Gualtieri. Al dirigente, giunto alla sua quarta stagione nel Club giallazzurro, con un passato anche da vice presidente della Lega di serie B nella gestione-Abodi, è stata infatti assegnata la Presidenza della Commissione Marketing. Un riconoscimento al lavoro che Gualtieri ha svolto in questi anni di permanenza nel Frosinone ma anche allo skill relativo alle stagioni da massimo dirigente di calcio che hanno preceduto l’esperienza all’ombra del Campanile. La comunicazione è arrivata nella giornata di oggi dopo la riunione del Consiglio Direttivo della Lega di B dei giorni scorsi, successivo alla riconferma alla presidenza dell’avvocato Mauro Balata. “Sono indubbiamente lusingato della stima e della fiducia che mi è stata concessa – sono le prima parole del direttore Salvatore Gualtieri –, ringrazio per questo il presidente Balata e l’intero Direttivo. Oggi il campionato Cadetto in Italia è un prodotto molto interessante anche all’estero e le sfide che attendono la Lega B sono stimolanti. Il Marketing certamente avrà un ruolo strategico e centrale per la crescita e lo sviluppo del brand della Lega di serie B. Per questo, ripeto, sono onorato dell’incarico affidatomi. Metterò a disposizione, come sempre sono abituato a fare quando assumo un impegno, tutta la mia esperienza nell’interesse della Lega e delle 20 Società che la compongono. In un momento così delicato dell’economia mondiale, abbiamo una mission da perseguire e cercheremo di farlo nel miglior modo possibile”.

g.l.