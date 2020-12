 ALLENAMENTO 1 DICEMBRE

Doppia seduta alla ‘Città dello Sport’ per i giallazzurri di mister Nesta che continuano a preparare la partita di sabato con il Chievo. Lavoro di forza nella mattinata mentre nel pomeriggio riscaldamento, esercitazioni tecniche e partita a campo ridotto. Terapie e lavoro differenziato per Tabanelli, Gori e Capuano. Solo terapie per Ariaudo (affaticamento al polpaccio). Parzialmente in gruppo Szyminski (fastidio alla schiena). Fermo D’Elia (problema al flessore, verrà valutato ancora nei prossimi giorni). A parte Volpe e Luciani. Domani mattina di nuovo in campo sempre a Ferentino.