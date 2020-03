 ALLENAMENTO 1 MARZO

Seduta mattutina per i giallazzurri che si sono ritrovati a Ferentino per preparare la trasferta di Livorno in programma martedì prossimo alle 21. Scarico per chi ha giocato ieri contro la Salernitana, partitella a campo ridotto per il resto dei ragazzi a cui si è unito anche Paganini. Parzialmente in gruppo Tabanelli, differenziato per Gori e Ardemagni mentre Ciano si è sottoposto alle terapie. Domani mattina è in programma la rifinitura alla Città dello Sport al termine della quale la squadra partirà per Livorno.