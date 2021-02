Seduta pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ per i giallazzurri di mister Nesta che iniziano a preparare la partita di venerdì con il Pescara. Scarico per chi ha giocato ieri. Riscaldamento, lavoro aerobico e partita finale per il resto del gruppo. A parte Millico, Tribuzzi e Brignola. Differenziato per Iacobucci, Marcianò, Ciano, Luciani e Baroni. Domani pomeriggio nuova seduta sempre a Ferentino.