 BENITO STIRPE SCHOOL CUP, PASSANO IL SEVERI E IL MOROSINI. DOMANI LE SEMIFINALI

Seconda giornata della ‘Benito Stirpe School Cup’, che chiude il programma dei Quarti di Finale. Ha aperto la mattinata la sfida tra Brunelleschi e Severi a cui non sono bastati i 60′ per delineare un vincitore. I tiri dal dischetto premiano il Liceo Severi, dopo tanti errori da una parte e dall’altra. Il match delle 11.00 ha invece visto l’ITIS Morosini prevalere sull’Angeloni 2-0. Domani squadre di nuovo in campo per le Semifinali.

Quarti di Finale

17 febbraio

IIS VOLTA – IIS BRACAGLIA 7-1

Giobbe (V), Maini (V), Schiavi (V), Onorati (V), Giobbe (V), Lampazzi (V), Genovesi (V), Recchia (B)

IIS TURRIZIANI – IIS FILETICO 2-2 (4-5 dcr)

Perrella (T), Bianchi (F), Genova (T), Ferri (F)

18 febbraio

IIS BRUNELLESCHI – IIS SEVERI 1-1 (3-4 dcr)

Angelozzi (S), Avdiaj (B)

IIS MOROSINI – IIS ANGELONI 2-0

Francone (M), Ciotoli (M)

Semifinali (Mercoledì 19 febbraio)

IIS VOLTA – IIS FILETICO

IIS SEVERI – IIS MOROSINI