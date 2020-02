 COSENZA-FROSINONE 0-2, IL TABELLINO

COSENZA (4-3-3): Perina; Casasola (25’ st Baez), Idda, Capela, Lazaar; Sciaudone, Kanoutè (40’ st Machach), Bruccini; Carretta, Asencio, Pierini (1’ st Schiavi).

A disposizione: Quintero, Saracco, Corsi, Broh, Bahlouli, Monaco, Sueva, Bittante, Prezioso.

Allenatore: Pillon.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Haas (35’ st Vitale), D’Elia; Novakovich, Dionisi (47’ st Citro).

A disposizione: Iacobucci, Vilardi, Zampano, Beghetto, Tribuzzi, Szyminski, Krajnc, Luciani.

Allenatore: Nesta.

Arbitro: signor Riccardo Ros di Pordenone; assistenti sigg. Manuel Robilotta di Sala Consilina e Alessio Saccenti di Modena; Quarto ufficiale signor Mario Cascone di Nocera Inferiore.

Marcatore: 13’ pt Dionisi, 19’ Novakovich.

Note: spettatori totali 5.669 di cui 3.889 paganti, abbonati 1.739 per un incasso totale di euro 58.811; spettatori ospiti: 61; angoli: 4-2 per il Cosenza; ammoniti: 21’ pt Haas, 27’ pt Kanoutè, 14’ st Bruccini, 24’ st Maiello, 34’ st Salvi; recuperi: 0’ pt; 4’ e 30” st.

COSENZA – Due a zero per il Frosinone alla fine dei primi 45’ grazie ad una fiammata lunga 6’, concretizzata dalle reti di Dionisi e Novakovich. E due a zero al 94’ e 30’, sul triplice fischio finale che proietta il Frosinone a quota 43, secondo posto assoluto in attesa che lo Spezia giochi domani a Trapani. Partita in cassaforte nel primo tempo anche se nella ripresa serve che Bardi salga in cattedra per evitare il ritorno di fiamma della squadra di Pillon.