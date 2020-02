 L’UNDER 13 SCONFITTA DAL SAVIO (1-5)

FROSINONE: Panfili, Fratangeli, Galassi (dal 25’ st Izzo), Di Re (dal 20’ st Campoli), Segneri, Fratarcangeli, Vigliotti (dal 25’ st Belli), Diodati (dal 17’ st Di Cristofaro), Rotondi (dal 17’ st Sorice), De Luca (dal 10’ st Meola), Vinci.

A disposizione: Gabriele.

Allenatore: Di Palma.

SAVIO: Di Giorgio (dal 25’ st Divincenzo), Novelli (dal 1’ st Pascariello), Duracci, Susini, Esposito, Bianconi, Graziani (dal 1’ st Petrucci), Bertini (dal 16’ st Piccinini), Navarra (dal 16’ st Buttaroni), Sardone (dal 20’ st Mazzanti), Proromo (dal 1’ st Marcucci).

A disposizione: –

Allenatore: Pontesilli.

Arbitro: Raul Jonuzaj sezione di Frosinone.

Marcatori: 2’ pt Graziani (Savio), 19’ pt rig. Vigliotti (Frosinone), 34’ pt Sardone (Savio), 1’ st, 6’ st e 22’ st Pascariello (Savio).

Note: ammoniti: Di Giorgio (Savio); recupero: 0’ pt e 1’ st.

FROSINONE – Cade il Frosinone di mister Di Palma. I giallazzurri Under 13 non possono nulla contro un Savio in gran forma ed escono sconfitti per 1-5. Non cambia la situazione in classifica per i canarini che rimangono all’ultimo posto, al contrario il Savio si porta a -4 dal 3° posto in classifica.

Gli ospiti impiegano solo 2 minuti per sbloccare la gara ed andare in vantaggio con Graziani. Risposta del Frosinone che al 19’ minuto pareggia i conti realizzando un penalty concesso dal signor Jonuzaj della sezione di Frosinone. Dagli undici metri si presenta Vigliotti, il numero 7 non si lascia ipnotizzare e batte Di Giorgio. A pochi secondi dal duplice fischio dell’arbitro il Savio si porta nuovamente avanti con Sardone. Nella ripresa i giallazzurri calano fisicamente e il subentrato Pascariello ne approfitta siglando una tripletta che chiude il match sull’1-5.

