 UNDER 13, I GIALLAZZURRINI GIOCANO MA IL VILLALBA VINCE DI MISURA

VILLALBA: Tornambe, Ascenzi, Proietti, Gianturco, Fanella, Rocchi, Pierini (dal 9’ st Penna), Martino (dal 27’ st Laudoni), Cacace (dal 37’ st De Santis), Armeni, Strafonda (dal 34’ st Moglioni)

A disposizione: Carrera.

Allenatore: Pirri.

FROSINONE: Panfili, Mariniello (dal 15’ st Gravina), Fratangeli, Magnolia, Segneri, Fratarcangeli, Di Cristofaro, Diodati (dal 27’ st Cenciarelli), Rotondi (dal 9’ st Sorice), Meola (dal 1’ st Lombardo), Vigliotti.

A disposizione: Gabriele, Ciano, De Luca.

Allenatore: Di Palma.

Arbitro: Andrea Di Buccio sezione di Tivoli.

Marcatori: 4’ pt Cacace (Villalba).

Note: ammoniti: Ascenzi (Villalba), Vigliotti (Frosinone), Di Cristofaro (Frosinone); recupero: 0’ pt e 3’ st.

GUIDONIA MONTECELIO – Non si sblocca la situazione dei classe 2007 di mister Di Palma che cadono 1-0 contro il Villalba e cominciano il 2020 con una sconfitta in trasferta. I canarini non riescono a vincere la sfida salvezza e, complice anche un pizzico di sfortuna, finiscono all’ultimo posto scavalcati proprio dal Villalba. La squadra di casa porta a casa la prima vittoria in campionato. Match che sembra essere a senso unico a favore del Frosinone, sul piano della costruzione e del possesso palla, ma ad un Villalba cinico e spietato bastano pochissime occasioni per portare a casa la vittoria. Il gol che segna la partita arriva a pochi minuti dal fischio iniziale del Signor Di Buccio della sezione di Tivoli con Cacace che è abile ad insediarsi tra i due centrali del Frosinone e a raccogliere un cross dall’out di sinistra per poi insaccare alle spalle di Panfili. Nella ripresa i ragazzi guidati da Di Palma hanno provato a ristabilire la parità ma il Villalba ha difeso con le unghie e con i denti il vantaggio. L’occasione più nitida dei ciociari è arrivata sui piedi di Cenciarelli che, a pochi secondi dal fischio finale colpendo al volo sugli sviluppi di un cross, ha visto il numero uno del Villalba compiere una gran parata salva risultato.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio