 VICENZA-FROSINONE 0-0, IL TABELLINO

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Cappelletti, Pasini, Padella, Barlocco; Da Riva, Rigoni, Cinelli; Giacomelli (34’ st Zonta), Meggiorini (25’ st Jallow), Gori (34’ st Marotta).

A disposizione: Zecchin, Perina, Scoppa, Bizzotto, Bruscagin, Beruatto, Pontisso, Mancini, Fantoni.

Allenatore: Di Carlo.

FROSINONE (3-5-2): Iacobucci; Brighenti, Ariaudo, Szyminski; Zampano, Boloca (21’ st Maiello), Carraro, Kastanos, Beghetto; Novakovich, Parzyszek (10’ st Millico).

A disposizione: Marcianò, Bardi, Salvi, Curado, Gori, Rohden, Maiello, D’Elia, Tribuzzi, Tabanelli, Vitale.

Allenatore: Nesta.

Arbitro: Signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido (Roma); assistenti Sigg. Riccardo Annaloro della sezione di Collegno (To) e Giovanni Baccini della sezione di Conegliano Veneto (Tv); Quarto Uomo Signor Riccardo Ros della sezione di Pordenone.

Note: partita a porte chiuse; angoli: 3-1 per il Vicenza; ammoniti: 36’ pt Rigoni, 6’ st Cappelletti, 8’ st Zampano; recuperi: 1’ pt; 3’ st.

VICENZA – Un brodo bollente nel gelo presiberiano di Vicenza dove campo ghiacciato e temperatura sotto lo zero recitano la loro parte. E’ pari a reti bianche al termine di una gara corsa via con qualche fiammata sulla sponda di casa e praticamente due timidi tentativi da parte dei giallazzurri che aspettano di ritrovare la via della vittoria quando la squadra riacquisterà a pieno regime l’organico.