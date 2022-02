 LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER GROSSO POST BRESCIA-FROSINONE

BRESCIA – A fine gara le parole del tecnico del Frosinone, Fabio Grosso.

Mister, come si può lavorare per evitare i cali di tensione dopo un gol segnato che poteva rappresentare una svolta positiva per la stagione?

“Si deve lavorare, questi sono margini che si devono colmare come ci diciamo da tanto tempo ma evidentemente non si può fare con uno schiocco di dita, oppure da una giornata all’altra. Però dobbiamo essere bravi a riconoscerli e a stimolarci per fare sempre meglio perché dopo una prestazione del genere sarebbe stato meritatissimo uscire da questo campo con una vittoria”.

Che lettura dà alla partita odierna? Ha ritrovato il Frosinone che voleva, distrazioni a parte?

“Abbiamo fatto una grande partita. Ogni tanto ci si dimentica che in questo campionati ci sono squadre molto attrezzate. Siamo venuti a Brescia a giocare la gara con grande autorità, mettendo in mostra un grande predominio a parte forse i primi 10’ della ripresa nei quali abbiamo subito il contraccolpo della rete del pareggio incassata nel finale del primo tempo. Però peccato perché la prestazione è stata di livello, l’avversario era di qualità ma noi abbiamo mostrato più le nostre che permesso di mostrare le loro”.

Una partita che sembrava vinta, e poi purtroppo il pari del Brescia. Per quanto costruito e per le azioni che la squadra ha avuto, meritavate la vittoria?

“Credo che era una partita da portare a casa. Io dico ai ragazzi che se avessimo l’opportunità di giocare quei 3’ noi non prenderemmo gol e dovevamo essere bravi in quei frangenti a capire che quei 3’ non tornano indietro. Ora guardiamo alla prossima, con questa raffica di partite dobbiamo ricaricare le energie e proveremo a ritrovare la vittoria”.

Anche oggi il centrocampo è sembrato in calo come contro Perugia e Como, come si spiega questa cosa? Gli impegni ravvicinati si stanno facendo sentire?

“Gli impegni ravvicinati probabilmente si fanno sentire ma non deve essere un alibi. Oggi noi abbiamo fatto una grande partita in tutte le zone del campo, con qualche vuoto. Pochi, debbo dire. Ma quando giochi con queste squadre che hanno determinati giocatori te li fanno pagare caro”.

Le è possibile riassumere la gara dicendo che Frosinone fa e il Frosinone disfa?

“Se penso tra andata e ritorno cosa è successo contro questa squadra, dico che usciamo dal campo con 2 punti in 2 partite e ne avremmo meritati qualcuno in più sicuramente”.

