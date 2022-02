 UNDER 16, IL FROSINONE SI ARRENDE 2-1 CONTRO IL BENEVENTO

BENEVENTO: Gargiulo, Fastiggi (dal 7’ st Esposito), Ciurleo, Politi (dal 7’ st Polverino), Napolitano (dal 1’ st Guerra), Eletto, Rucci (dal 21’ st Rispoli), Pellegrino, Ciprio, Carfora, Fierro (dal 21’ st Patricelli).

A disposizione: Simeoli, Ruggiero, Varone, Bisogno.

Allenatore: Fusaro.

FROSINONE: Grasso, Derita (dal 4’ st Buttarazzi), D’Auria, Silvestri (dal 40’ st Chianese), Iachini, Saputo, Bauco, Rizzo (dal 40’ st Papetti), Coiro, Schietroma (dal 35’ st Fiorletta), Centra (dal 1’ st Mezsargs).

A disposizione: Romano, Bocanelli, Fratarcangeli, Lusciano.

Allenatore: Galluzzo.

Arbitro: sig. Sabatino della sezione di Nola; assistenti sigg. Ceriello e Cammarota della sezione di Nola.

Marcatori: 7’ pt Eletto (Benevento), 10’ pt Coiro (Frosinone), 30’ st Ciprio (Benevento)

Note: ammoniti: Eletto (Benevento), Centra (Frosinone), Saputo (Frosinone); recupero: 0’ pt e 6’ st.

BENEVENTO – Cade il Frosinone di mister Galuppi contro i pari età del Benevento.

All’Avellola i giallazzurri vanno sotto per 1-0 al 7’ minuto del primo tempo ma non cadono nello sconforto e in quattro minuti riescono a ristabilire la parità grazie al gol di Coiro.

Nella ripresa le due compagini si affrontano a viso aperto ma ad avere la meglio sono i padroni di casa che sfruttano un gol di Ciprio e portano a casa i 3 punti.

