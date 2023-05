 LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER GROSSO POST TERNANA-FROSINONE

TERNI – A fine gara le parole di mister Grosso per l’ultima conferenza stampa della stagione.

Mister, aveva detto in sede di presentazione che avrebbe voluto onorare al meglio anche l’ultima. Ci siete riusciti…

“Abbiamo fatto bene, siamo stati bravi. Buona la partenza, poi abbiamo rallentato un po’, non lo sappiamo fare benissimo e la gara si è ribaltata. Poi ci siamo rimessi dentro la partita, stavamo bene in campo, abbiamo giocato un grande secondo tempo e siamo stati in grado di vincerla. Non era affatto facile. E abbiamo toccato anche una quota altissima in classifica. Sarò ripetitivo ma penso che sia giusto fare i complimenti a tutti perché è stata una stagione strepitosa”.

Ha ricordato il traguardo degli 80 punti, che risposte ha avuto da questi ragazzi che, vinto il campionato, hanno continuato a giocare con la solita verve di tutta la stagione?

“Questo mette alla luce le caratteristiche morali del gruppo e dei singoli. Ci sono ragazzi che hanno giocato un po’ meno ma hanno avuto la bravura di mettersi in evidenza quando chiamati in campo. Con un mix di questo genere si possono fare cose importanti”.

L’abbiamo vista sotto il settore ospiti a fine gara. Cosa le hanno detto e cosa può dire lei ai tifosi?

“Li ho salutati, li abbiamo ringraziati, è bellissimo vedere tanti tifosi in festa. E’ un orgoglio per noi vederli entusiasti. Siamo riusciti a dare il nostro meglio per farli felici. Ed è stato bello condividere questo percorso con tutti loro durante l’anno”.

Ora un periodo di vacanza, a luglio Fabio Grosso sarà ancora l’allenatore di questa squadra?

“Ci dobbiamo ritrovare, parlare, sappiamo quello che ci aspetta e valuteremo quale sarà la soluzione migliore per tutti. Ho avuto la fortuna di lavorare in una Società seria, con un direttore bravissimo e con dei ragazzi fantastici anche sotto il profilo umano”.

Vuol dire qualcosa alla città?

“Un grazie gigante. E’ bellissimo quello che è successo quest’anno. Una stagione che ci legherà per tantissimi anni. Un’annata che mi auguro si possa ripetere negli anni. E lo abbiamo fatto in un posto incredibile”.

Nonostante i tanti cambi nella ripresa, il Frosinone è una macchina perfetta…

“Abbiamo preso fiducia nell’arco del campionato, un filo conduttore deve esserci sempre e poi ci si appoggiano le caratteristiche dei ragazzi e quando le due cose sono di buon livello possono uscire delle cose davvero belle. Vincere un campionato come abbiamo fatto noi è sintomo di grandi qualità tecniche ma anche umane di tutti”.

