 LE PAROLE DI BRESCIANINI A BOTTA CALDA

FROSINONE – A fine gara ai microfoni di Dazn è stata la volta di Marco Brescianini che si visto negare nel primo tempo il gol dell’1-1 da un grande intervento di Sommer. “Potevamo gestire meglio alcune occasioni che abbiamo avuto – ha esordito il centrocampista – ma dobbiamo fare i complimenti anche a Sommer perché penso abbia fatto delle parate strepitose. Secondo me dobbiamo cercare di cancellare la partita di questa sera e guardare avanti, trovare la consapevolezza che abbiamo avuto fino a questa partita. L’Inter sapevamo che è molto forte nelle ripartenze, purtroppo le abbiamo subite. E questo loro continuo movimento forse ci ha mandato leggermente in tilt. Dovevamo prendere le misure adeguate. E’ stata vissuta così la partita. Poi volevamo recuperarla e ci siamo esposti un po’ troppo, subendo gol. Un derby per me? Beh, visto anche il mio passato nel Milan certamente. Ma ora il nostro obiettivo è provare a fare quei punti che non siamo riusciti a fare in casa, è ancora tutto nelle nostre mani. Dobbiamo essere tutti fiduciosi. Abbiamo dimostrato durante tutto l’arco della stagione che ce la possiamo giocare con tutti. Ora arrivano due finali, prepareremo al meglio queste partite cercando di vincerle”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio