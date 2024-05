Il Frosinone Calcio comunica che sono in vendita i tagliandi per la gara Monza-Frosinone, valida per trentasettesima giornata del campionato Serie A Tim, in programma domenica 19 maggio alle ore 15.00.

– Settore: Curva Nord Settore Ospiti

– prezzo del tagliando € 21,50

– Termine Vendita: Sabato 18 maggio ore 19:00

I tagliandi potranno essere acquistati secondo le seguenti modalità: