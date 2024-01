 LE PAROLE DI MAZZITELLI A BOTTA CALDA

FROSINONE – Ai microfoni di Sky il capitano Luca Mazzitelli, autore del momentaneo pareggio del Frosinone e di un’altra prestazione sopra le righe.

“Per noi questa era una partita importante, l’avevamo preparata tanto in settimana perché venivano da un momento difficile, era fondamentale tornare alla vittoria in casa davanti al nostre pubblico e contro una diretta concorrente. La partita – ha detto il centrocampista – si era messa male ma sapevamo che dovevamo restare dentro la gara perché poteva succedere di tutto. Per fortuna è andata bene. La nostra proposta di gioco non è mai cambiata perché il mister ci ha dato delle idee ben precise e sappiamo che per fare risultato sappiamo che dobbiamo sempre proporre qualcosa nella speranza che accada qualcosa. Da inizio anno ci diciamo di restare il più possibile agganciati ad ogni partita. La mia fascia da capitano? E’ un orgoglio, è veramente bello essere il capitano di questi ragazzi. Oggi era una partita molto delicata, il primo vero momento difficile di questa stagione, avevamo parlato tanto in settimana e sono contento perché abbiamo fatto vedere quanto ci teniamo a questa Società, anche gli stessi ragazzi in prestito. Questa partita ha rappresentato un passaggio molto importante della nostra stagione. Il titolo di questa giornata? La ripartenza”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio