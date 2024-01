 Under 14, Frosinone-Atletico Torrenova 3-0

FROSINONE: Esposito, Conti (5′ st Di Camillo), Balan, De Luca, Grande (5′ st Antonelli), Massa (14′ st Verdone), Cerquozzi (18′ st Xhemali), Minotti, Tacchi (18′ st Poletta), Montanaro (16′ st Della Rasa), Farina (10′ st Ranieri)

A disposizione: Marchiotto, Tolomeo

Allenatore: Pacini

ATLETICO TORRENOVA: Raponi, De Angelis, Albertini, Vitiello, Cimino (14′ st Politi), Bronzini (16′ st Sbardella), Fiorina (5′ st D’Andrea), Quaresima (20′ st Albergati), Maglione (2′ st Blasi), Ariegbeomah (5′ st Marchetti), Mauti (27′ st Navangioni)

A disposizione: Tramontana

Allenatore: Santodonato

Marcatori: Tacchi 15′ pt Minotti 29′ pt, Xhemali 22′ st

Arbitro: Canicchio di Formia

Vittoria di spessore per l’Under 14 Elite che sta dominando il proprio raggruppamento. Davanti a loro in questa quindicesima giornata di campionato, c’era l’Atletico Torrenova, che ha provato sulla propria pelle la forza del gruppo di Pacini. Gara che non è mai stata in discussione, con il pieno controllo di gioco da parte dei padroni di casa. Nella prima frazione uno due terrificante sull’asse Tacchi-Minotti che fanno andare negli spogliatoi i giallazzurri con il doppio vantaggio. Nel secondo tempo, gli ospiti si rendono pericolosi, ma senza affondare il colpo. Il definitivo tris, viene calato da Xhemali su calcio di rigore.