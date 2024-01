 LE PAROLE DI OKOLI NEL POST-PARTITA

BERGAMO – A fine gara le parole del difensore giallazzurro Okoli, ex di turno.

“Diciamo che abbiamo sofferto l’inizio forte dell’Atalanta, adesso dobbiamo riuscire a trovare la nostra compattezza di squadra per superare questi momenti difficili. Ho già detto che dobbiamo riuscire ad interpretare le partite come abbiamo fatto nei primi minuti del secondo tempo. Abbiamo provato ad uscire con il pallone per tentare di infastidire questa Atalanta, sicuramente bisogna trarre spunti da quei frangenti e poi credo sia necessario ritrovare il gol al più presto. Il nostro primo obiettivo è la salvezza e per riuscire a raggiungerla, dobbiamo andare oltre le questioni tattiche o tecniche ma tirare fuori quel qualcosa di più che deve venire fuori da ognuno di noi. Riuscire a lavorare come abbiamo sempre fatto e dare però qualcosa in più”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio