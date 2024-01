 Under 14 Elite, Lodigiani-Frosinone 1-3

LODIGIANI: E. Sanna, Costantini (31′ st Cottone), Usegi (1′ st Arrigoni), Casadei, Cacciotti (26 ‘st Bortoloni), Montagner (30′ st Neglia), Cucchiella, Filippi (1′ st La Farciola), Petrini (5′ st Zappi), Giuliani, Giovannetti (29’ st Goventes)

A disposizione: Colaiacomo, D. Sanna

Allenatore: Casoli

FROSINONE: Esposito, Conti (22′ st Balan), Frara (30′ pt Di Camillo), De Luca, Grande, Massa (16′ st Antonelli), Cerquozzi (12′ st Xhemali), Montanaro, Tacchi (27′ st Polletta), Ranieri (8′ st Minotti), Tolomeo (30′ st Farina)

A disposizione: Leonardi

Allenatore:Pacini

Marcatori: Tacchi 6′ pt, 15′ pt e 26′ pt, Petrini 22′ pt

Arbitro: Mastrippolito di Roma 2

Partita lineare che ha rispettato i pronostici con un dilagante Frosinone che si impone 1-3 alla Borghesiana contro la Lodigiani. Prova sontuosa di Tacchi che è stato assoluto protagonista con tre marcature personali, infatti, dopo appena 6′ un grande cross di Conti, favorisce il bomber che deposita in rete la sfera di testa. I giallazzurri continuano a pressare e il raddoppio avviene al 15′ con Tacchi, che da rapace d’aria è freddo e lucido davanti al portiere. I padroni di casa non ci stanno e iniziano ad alzare il loro baricentro, trovando la marcatura di Petrini, a causa di un errore in fase di costruzione dal basso. Il definitivo 1-3 viene realizzato dopo una stupenda verticalizzazione di Montanaro. Secondo tempo di gestione che ci conduce senza nessun problema al termine della gara.