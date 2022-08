 MONZA-FROSINONE 3-2, IL TABELLINO

MONZA (3-5-2): Cragno; Marlon (27’ st Antov), Ranocchia A., Carlos Augusto; Birindelli, Ciurria (35’ st Machin), Barberis (35’ st Colpani), Valoti (12’ st Sensi), D’Alessandro; Mota, Caprari (27’ st Gytkjaer).

A disposizione: Di Gregorio, Sorrentino, Caldirola, Marrone, Carboni, Molina, Vignato.

Allenatore: Stroppa

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Lucioni, Szyminski, Cotali; Kone (26’ st Lulic), Boloca; Rohden (9’ st Garritano), Haoudi (9’ st Ciervo), Caso (39’ st Mulattieri); Moro (39’ st Bocic).

A disposizione: Loria, Marcianò, Kalaj, Monterisi, Bracaglia, Borrelli.

Allenatore: Grosso.

Arbitro: sig. Marco Serra di Torino; Assistenti sigg. Marco Bresmes di Bergamo e Federico Longo di Paola (Cosenza); Quarto Uomo sig. Abdoulaye Diop di Treviglio (Bergamo); Var sig.Aleandro Di Paolo di Avezzano (Aq), Avar sig. Eugenio Scarpa di Collegno (Torino).

Arbitro: 25’ pt Valoti (rig), 41’ pt Caprari (rig), 7’ st Haoudi, 11’ st Kone, 38’ st Gytkjaer.

Note: spettatori: 4.432 (di cui 32 ospiti) per un incasso di euro 102.008 mila euro; angoli: 7-4 per il Frosinone; ammoniti: 29’ Oyono, 17’ st Marlon, 27′ st Lulic, 46’ st Colpani, 47’ st Machin; recuperi: 3’ st.

MONZA – A tre mesi dall’ultima uscita ufficiale nel campionato 2021-’22 in casa col Pisa, un gran bel Frosinone mette paura al Monza e perde 3-2 sfiorando a più riprese il pareggio nel finale giocato alla garibaldina. I canarini chiudono il primo tempo anche sul doppio svantaggio per effetto di due rigori frutto di ingenuità realizzati da Valoti al 25’ e da Caprari al 41’. Nel mezzo una grande occasione capitata sui piedi di Kone con Cragno protagonista. Nel giro di 4’ della ripresa, tra il 7’ e l’11’ arriva il 2-2 firmato da Haudo (tiro deviato da Ranocchia) e Kone. Poi solo Frosinone in campo. Ma il Monza a 7’ dal 90’ si trova la strada spianata per il 3-2 firmato sull’asse Colpani-Gytkjaer. Frosinone a testa bassa, Antov salva il 3-3, Cragno vede le streghe fino al 93’ quando Lucioni di testa manda fuori di poco