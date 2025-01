 PRIMAVERA 2, FROSINONE – CROTONE 2-0

Frosinone – Dosso, Diallo, Pelosi (dal 81’st Cellupica), Hegelund, Borgia (dal 57’st Schietroma), Shkambaj (dal 81’st Colafrancesco), Grosso, Stoyanov, Ferizaj (dal 69’st Molignano), Dixon (dal 69’st Baptista), Befani. A disposizione: Barone, Capanna, Reali, Antonellis, Colafrancesco, Carfagna, Centra. Allenatore: Pesoli

Crotone – Greco, Buonaccorsi, Loiacono, Tosto, Tarantino, Pagano(dal 36’pt Galardo), Caccioppoli (dal’59st Vrenna), De Gennaro, Ambrogio (dal 70’st Cantisani), Terrasi (dal 59’st Maffei), Bianchi. A disposizione: Borrelli, , Tessitore, Sgro. Allenatore: Lomonaco

Arbitro: Fabrizio Pacella della sezione di Roma 2

Assistenti: Gianmarco Macripo’ della sezione di Siena e Sebastian Petrov della sezione di Roma 1

Marcatori: 47’st Ferizaj (R), 67’st Dixon

Ammoniti: 32’pt Tosto, 40’pt Borgia, 87’st De Gennaro

Ferentino – Il Frosinone di mister Pesoli, scende in campo per la 15.a giornata di campionato di Primavera 2 ospitando il Crotone. La partita con la squadra calabrese è il giro di boa del campionato con il Frosinone ancora leader in classifica. La partenza per i giallazzurri però non è delle migliori. Il Crotone infatti si fa subito pericoloso e al 12′ centra una traversa con Ambrogio dai venticinque metri. Il Frosinone sembra svegliarsi dal torpore ma la squadra di mister Lomonaco è ben messa in campo e concede davvero poco agli attaccanti giallazzurri. Solo qualche squillo di Justin Ferizaj ma la retroguardia rossoblu fa buona difesa. La partita è povera di occasioni pericolose e le squadre tendono a studiarsi, così il primo tempo termina sul risutato di 0-0.

La ripresa si apre nel migliore dei modi per i giallazzurri, dopo solo trenta secondi, Befani viene atterrato da Galardo in area di rigore, l’arbitro Pacella concede la massima punizione. Sul dischetto si presenta Ferizaj che non sbaglia segnando il gol dell’1-0. L’irlandese sfiora la doppietta al ventesimo del secondo tempo con un tiro dai venti metri che viene deviato in angolo da Greco. Al 67′ il Frosinone raddoppia con Damar Dixon che sugli sviluppi di un calcio di punizione, arriva puntuale sul cross del compagno di squadra e batte Greco per il gol che vale il 2-0. Il Frosinone è bravo ad addomesticare la partita e rallentando i ritmi di gioco riesce a centrare la quinta vittoria consecutiva in casa ed il settimo risultato utile consecutivo. Il risultato finale è 2-0 per i giallazzurri di mister Pesoli.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio