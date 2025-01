 PRIMAVERA, MISTER PESOLI POST FROSINONE – CROTONE

La Primavera chiude il girone d’andata al primo posto, il 2-0 contro il Crotone vale la dodicesima vittoria stagionale e la quinta consecutiva casalinga, soddisfatto il tecnico giallazzurro Emanuele Pesoli nel post gara:

Altra vittoria per il Frosinone, contro un avversario non facile da affrontare…

“Abbiamo affrontato una squadra che ha ottenuto tanti punti contro compagini di testa come Napoli e Pisa per questo sapevamo non sarebbe stata una gara facile, poi ovviamente chi affronta la capolista ha sempre stimoli maggiori nel fare bene. Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, che hanno avuto la forza di restare in partita nonostante i tanti errori in fase di rifinitura. Abbiamo avuto la pazienza di aspettare e la forza di attaccare sfruttando la rapidità dei nostri attaccanti”.

Ottime notizie dal campo nonostante i tanti infortunati…

“Il calcio è anche questo, ma noi abbiamo un gruppo forte che lavora bene durante la settimana e anche chi ha avuto meno spazio, quando chiamato in causa ha messo in campo prestazioni di alto livello”.

Prossimo turno in casa dello Spezia, in Liguria inizia il girone di ritorno del Frosinone…

“Resto del mio pensiero, questa squadra dovrà affrontare partita dopo partita senza fare troppi conti. Ripartiremo con le stesse idee, compattezza, positività e con la mentalità di fare la migliore prestazione in ogni partita. Sono fiducioso per questo girone di ritorno, perchè da parte dei ragazzi nonostante il primo posto in classifica non c’è mai presunzione, ma al contrario grande umiltà e questo mi rende orgoglioso”.