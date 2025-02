 PRIMAVERA 2, FROSINONE – PERUGIA 1-0

Frosinone – Dosso, Diallo, Lucchetti, Pelosi, Schietroma, Shkambaj, Stoyanov (dal 8’st Baptista dal 38’st Fiorito), Borgia, Dixon, Ferizaj (dal 25’st Carfagna), Befani (dal 38’st Vaccà). A disposizione: Barone, Cellupica, Reali, Pantano, Antonellis, Centra, Giora. Allenatore: Pesoli

Perugia – Romagnoli, Bussotti, Belloni, Ambrogi, Brunori, Cottini, Pirani, Calzoni (dal 20’st Perugini), Casagrande (dal 32’st Karalifi) , Polizzi, Dottori. A disposizione: Belia, Panaro, Mori, Rossi, Napolano, Diouf, Hebeck, Papa. Allenatore: Moll Moll

Arbitro: Leonardo Di Mariano della sezione di Ciampino

Assistenti: Alessio Miccoli della sezione di Lanciano e Francesco Racaniello della sezione di Viterbo

Ammoniti: 27’st Ambrogi

Marcatori: 24’st Dixon

Frosinone – Per la diciassettesima giornata di campionato il Frosinone di mister Pesoli, ospita alla Città dello Sport di Ferentino il Perugia. Primi minuti di gioco con alta intensità da parte della squadra umbra che chiude il Frosinone nella propria area di gioco. I giallazzurri si svegliano dal torpore iniziale e con Befani al ventesimo sfiorano il vantaggio. L’attaccante si invola verso la porta avversaria e scarica un mancino che termina di poco a lato. Passano pochi secondi e ancora Befani servito da Dixon spedisce il pallone di poco sopra la traversa difesa da Romagnoli. Il Frosinone torna ad essere padrone del gioco ma il Perugia non si fa sorprendere dalle iniziative dei ragazzi di mister Pesoli facendo chiudere cosi la prima frazione di gioco sul risultato di parità.

Nella ripresa il Perugia torna ad essere pericoloso. Al quarto minuto infatti, Ambrogi servito in area di rigore calcia verso lo specchio della porta ma Dosso riesce a neutralizzare il tentativo. Al quindicesimo è il Frosinone ad avere la propria occasione con Shkambaj che fraseggia con Dixon, il terzino, calcia dal limite dell’area di rigore ma Romagnoli fa buona guardia. La più grande occasione capita al ventiduesimo. Dixon lanciato verso l’area di rigore avversaria da solo calcia trovando la parata del portiere perugino, sulla ribattuta il canadese di testa serve Baptista che incredibilmente colpisce il palo da due passi. Il Frosinone prende coraggio e al ventiquattresimo trova il gol del vantaggio. Su un rilancio lungo di Dosso, ancora Dixon scatta verso la porta avversaria e con un pallonetto pregevole batte Romagnoli portando il risultato sull’1-0. Il Perugia non ci sta e al ventinovesimo Polizzi calcia dal limite dell’area di rigore cercando il secondo palo ma Dosso con la mano di richiamo riesce a deviare in calcio d’angolo. Al trentottesimo ancora un ispirato Polizzi con un tiro-cross colpisce la traversa e sfiora il gol del pareggio. A tre minuti dalla fine Dixon riesce a trovare la seconda rete ma l’arbitro Di Mariano annulla per fuorigioco. In pieno recupero anche Vaccà colpisce il palo da pochi passi sfiorando il gol che avrebbe chiuso la partita definitivamente. Di Mariano al quarantanovesimo fischia la fine di una splendida partita, il Frosinone vince e guadagna altri tre punti fondamentali nel suo percorso in questa Primavera 2.