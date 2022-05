 PRIMAVERA 2, IL FROSINONE VUOLE IL LASCIAPASSARE PER LA SEMIFINALE

In campo per centrare un ulteriore prestigioso traguardo, l’accesso alla semifinale playoff del campionato Primavera 2. Il Frosinone aspetta la Cremonese, battuta sabato scorso 2-1 nella partita di andata. Un risultato finale che va anche stretto alla squadra di Gorgone, che ha giocato per un ampio tratto della sfida in superiorità numerica per l’espulsione di Lauciello che sarà assente nella partita di Ferentino (7 maggio ore 15). Ma al Frosinone in questa fase stanno venendo meno i gol dei cannonieri Stampete e Selvini, a Cremona c’ha pensato l’altro attaccante Jirillo a regalare la gioia del successo mentre la rete del provvisorio vantaggio ha portato la firma del centrale di difesa Bracaglia, uno che predilige farsi trovare nell’area avversaria nei momenti cruciali del match.

La partita di sabato pomeriggio presenta delle insidie naturali. La Cremonese non avrà nulla da perdere e forse si getterà a testa bassa alla ricerca del gol che rimetta le cose in equilibrio. Oppure aspetterà i giallazzurri nel tentativo di farli scoprire. La squadra di Gorgone non ha mai snaturato il proprio modo di giocare che è sempre molto propositivo. E anche nella trasferta in Lombardia ha continuato a farlo nel solco di quel ‘credo’ ben consolidato che ha portato il gruppo ad essere una bella sorpresa nel panorama del campionato.

Tutti abili per la sfida ai grigiorossi, anche qualche piccolo acciacco ormai passa in secondo ordine. Problemi di abbondanza per Gorgone che comunque, va detto, durante la stagione non si è mai fasciato la testa di fronte ad assenze che comunque non dovrebbero esserci.

La squadra che verrà fuori da questo confronto dovrà giocarsela con la vincente tra Brescia e Lazio, con le rondinelle che hanno prevalso 3-1 a Roma. I giallazzurri quindi, grazie alla conquista del secondo posto, avranno la possibilità di giocare anche la semifinale con il favore della gara di ritorno sul proprio terreno. Negli altri due quarti di finale, il Monza ha battuto 2-0 il Pisa ed è atteso dalla trasferta in Toscana mentre tra Perugia e Parma (3-3 in Umbria) tutto si deciderà sul campo dei ducali.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio