 PRIMAVERA 2, IL FROSINONE VUOLE IL RISCATTO IN CASA CON L’ASCOLI

Frosinone-Ascoli in programma sabato 18 dicembre (ore1 12) al Comunale di Ferentino fissa l’ultima partita del 2021, che coincide con l’ultima gara del girone di andata del girone B nel campionato Primavera 2. Giallazzurri al momento al 4° posto dopo la sconfitta 4-2 rimediata in casa della vice capolista Cesena in una partita che la squadra di Gorgone ha gestito in maniera brillante per 25′ del primo tempo nei quali non è riuscita però a capitalizzare almeno 3 occasioni davanti alla porta dei romagnoli. L’uno-due del ‘Cavalluccio’ nei primi 45’ praticamente ha tagliato le gambe a Maestrelli & Co. che nella ripresa hanno accorciato le distanze con Stampete ma non hanno avuto la forza di riprendere a tessere la tela con calma e quel pizzico di autorevolezza che invece ha avuto, abbinata al cinismo, la squadra di casa allungando il passo. L’obiettivo per sabato è quello di chiudere il girone e l’anno con un bel brindisi e quindi con un successo che stabilizzerebbe le quotazioni in zona playoff. Al momento canarini scavalcati anche dal Benevento, a +1 al terzo posto di una graduatoria che vede in testa la Lazio e alla piazza d’onore il Cesena.

L’Ascoli di Pergolizzi viaggia a 12 punti, non ha giocato l’ultima gara in programma con il Crotone per decisione della Lega e nell’ultima gara valida ha perso 2-1 sul campo dello Spezia. Contro i bianconeri il Frosinone ha perso 2-1 nel secondo turno di Coppa Italia ma non demeritò affatto. Sabato tutta un’altra storia, si spera, il campionato per ora sta esprimendo altri valori ma ogni partita recita storia a sé.

Gorgone nella settimana di avvicinamento alla gara è alle prese con qualche problema di organico. Ai due infortunati di lungo corso (Bianchi e Battisti) si è aggiunto anche il centrocampista Peres che ha avuto una ricaduta per un problema muscolare al flessore. In difesa ha ripreso Giordani, mentre sono in dubbio fino all’ultimo Maestrelli, Vilardi e Pittaccio.

Giovanni Lanzi