 SETTORE GIOVANILE, PROGRAMMA DEL WEEKEND

Ultimo fine settimana prima della sosta natalizia.

Gli under 17 nella 13ª giornata di campionato saranno ospiti del Crotone, 8º in classifica con un solo punto in più del Frosinone.

Turno di riposo per i classe 2006, mentre trasferta ostica per i 2007 di mister Mizzoni che affronteranno la Roma. Gli under 15 attualmente sono in 1ª posizione, a pari punti con il Benevento.

Sfida ad alta quota per il campionato élite: i giallazzurri sabato attenderanno nel centro sportivo di Ferentino la Lodigiani. I canarini si trovano ad un solo punto dalla vetta mentre la squadra romana è 4ª in classifica con 25 punti. I classe 2008, il giorno successivo, giocheranno nuovamente tra le mura amiche contro l’Ancona. Match delicato tra 8ª e 9ª in classifica.

Medesimo avversario anche per gli esordienti del campionato under 13 pro domenica alle 15:00.

UNDER 17 – 13ª giornata

Domenica 19 dicembre alle ore 11:00 – Cotronei (KR)

Crotone – FROSINONE

UNDER 16

Riposo

UNDER 15 – 9ª giornata

Domenica 19 dicembre alle ore 11:30 – Roma (RM)

Roma – FROSINONE

UNDER 14 élite – 12ª giornata

Sabato 18 dicembre alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Lodigiani

UNDER 14 Pro – 9ª giornata

Domenica 19 dicembre alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Ancona

UNDER 13 Pro – 6ª giornata

Domenica 19 dicembre alle ore 15:00– Frosinone (FR)

FROSINONE – Ancona

