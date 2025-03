 PRIMAVERA 2, PESCARA – FROSINONE 2-0

Pescara – Barbacani, Bucco, Palazzese, Guaragna (dal 38’st Di Zio), Isufi, La Barba, Ricciardi (dal 20’st Cardilli), Saccomanni, Arena (dal 38’st Zeppieri), Berardi, Kunze (dal 46’st Pesoli). A disposizione: Barone, Di Biagio, Valente, Zola, Vischia, Thelen, Schiattarella, D’Arcangelo. Allenatore: Stella

Frosinone – Dosso, Diallo (dal 3’st Cichero), Hegelund, Molignano, Pelosi, Marchese (dal 3’st Luchetti), Stojanov (dal 27’st Carfagna), Grosso, Dixon, Ferizaj (dal 10’st Schietroma), Befani. A disposizione: Minicangeli, Cellupica, Luchetti, Fiorito, Antonellis, Schietroma, Carfagna, Vaccà, Baptista, Cichero, Barone. Allenatore: Pesoli

Arbitro: Stefano Striamo della sezione di Salerno

Assistenti: Giorgio Ermanno Minafra della sezione di Roma 2 e Andrea Cecchi della sezione di Roma 1

Ammoniti: 9’pt Ferizaj, 30’st Isufi, 32’st Befani

Espulsi: 29’st Grosso

Marcatori: 12’pt Saccomanni, 2’st Arena

Pescara – Nella ventunesima giornata di campionato di Primavera 2, il Frosinone è ospite al centro sportivo ‘Poggio degli Ulivi’ del Pescara. La partita inizia subito male per i ciociari che subiscono dopo solo dodici minuti la rete del centrocampista biancazzurro Saccomanni che sblocca il risultato in favore dei padroni di casa. Il Frosinone sembra frastornato e non riesce a rimettere sui binari giusti l’incontro. Ci prova al ventesimo con Dixon che calcia dal limite ma il pallone viene deviato in angolo. Al trentaduesimo ci riprovano i giallazzurri con Grosso che con un tiro-cross impensierisce Barbacani che vede il pallone sfilare fuori di poco dallo specchio.

Nella ripresa il Pescara colpisce ancora dopo solo due minuti di gioco. La Barba con un cross preciso riesce a trovare Arena che ben posizionato di piatto sinistro riesce a battere Dosso per il gol del 2-0. La situazione per il Frosinone peggiora al ventinovesimo quando Grosso viene espulso per doppia ammonizione lasciando cosi i suoi compagni di squadra in dieci. I ciociari provano comunque a rientrare in partita con una punizione di Schietroma ma Barbacani para agevolmente il tentativo. Il direttore di gara Striamo fischia la fine dell’incontro decretando la vittoria del Pescara per 2-0.