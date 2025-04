 PRIMAVERA 2, PISA – FROSINONE 1-1

Pisa – Giuliani, Pucci, Bacciardi ( dal 46’st Barsacchi), Battistella, Sapola, Baldacci, Cenerini (dal 12’st Casarosa), Cannarsa, Buffon, Bocs (dal 12’st Ferrari), Vivace (dal 27’st Bettazzi). A Disposizione: Rugginenti, Arnesi, Rossi, Battista, Bendinelli, Lovo, Tuon, Tosi. Allenatore: Innocenti

Frosinone – Minicangeli, Diallo, Luchetti, Molignano, Pelosi, Shkambaj, Schietroma, Ndow (dal 20’st Ferizaj, dal 45’st Vaccà), Cichero, Grosso, Befani. A Disposizione: Dosso, Barone, Cellupica, Marchese, Pantano, Antonellis, Carfagna, Fiorito, Baptista. Allenatore: Pesoli

Arbitro: Gianmarco Vailati della sezione di Crema

Assistenti: Simone Giuseppe Chimento della sezione di Saronno e Fabio Cattaneo della sezione di Monza

Marcatori: 34’pt Cannarsa , 40’pt Grosso

Ammoniti: Molignano, Ndow

Espulsi: Sapola

Pisa – La primavera di mister Pesoli scende in campo per la ventisettesima giornata di campionato in trasferto allo stadio Pagni contro il Pisa. La partita si apre con ritmi elevati e prime occasioni da ambo le parti. Al terzo minuto, è il Pisa a rendersi pericoloso con una conclusione insidiosa di Cenerini, ma Minicangeli è attento e respinge in angolo con un intervento plastico. La risposta del Frosinone arriva pochi minuti più tardi: al sesto minuto di gioco, Schietroma trova lo spazio per il tiro dal limite, ma Giuliani si distende e neutralizza. L’occasione più nitida del primo quarto d’ora capita sui piedi di Grosso: l’attaccante giallazzurro si inserisce bene sul filo del fuorigioco e si presenta a tu per tu con il portiere, che riesce però a chiudere lo specchio e respingere. Il Frosinone continua a premere: al ventinovesimo è ancora Schietroma a provarci dalla distanza, ma il suo tiro termina di poco a lato. Il Pisa sblocca la gara al trentaquattresimo con una punizione precisa di Cannarsa, che sfrutta la traiettoria tesa per superare la barriera e battere Minicangeli. I giallazzurri non si lasciano scoraggiare e reagiscono immediatamente: al quarantesimo Schietroma lavora un ottimo pallone sull’out di sinistra e mette al centro un cross calibrato sul quale Grosso interviene con tempismo e precisione, realizzando il gol dell’1-1.

La ripresa si sviluppa su binari di grande equilibrio, ma non mancano nuove opportunità per entrambe le squadre. Al decimo Schietroma va vicino al vantaggio con una punizione che sfiora l’incrocio. Il Pisa risponde quattro minuti più tardi con Bettazzi, il cui tiro dal limite termina alto. Anche Shkambaj, al ventiseiesimo, tenta la conclusione da fuori area, ma senza inquadrare la porta. Alla mezz’ora i padroni di casa si rendono nuovamente pericolosi con un colpo di testa ravvicinato di Buffon, sul quale Minicangeli risponde con un intervento sicuro. Subito dopo, al trentunesimo, Schietroma impegna ancora Giuliani con un tiro rasoterra potente: il portiere pisano devia in tuffo. A pochi minuti dalla fine ancora Frosinone pericoloso: cross profondo di Grosso e girata di prima intenzione di Ferizaj, ma Giuliani è attento e respinge. Nel finale, Cichero al quarantesimo e Vaccà al quarantacinquesimo provano la via del gol, ma entrambi i tentativi si spengono di poco sopra la traversa.