 PRIMAVERA, ASCOLI – FROSINONE 1-0

Ascoli – Sciammarella, Caucci, Ciccanti, Dodde, Zagari, Di Teodoro, Deriu (dal 60′ Gaspari), Lo Scalzo (dal 60′ Dewitt), Colaiacomo (dal 91′ Cracchiolo), Lattanzi, Gorica (dall’86’ Finotti). A disposizione: Zagaglia, D’amore, Di Giacomo, Pettinari, Di Salvatore, Flaminio, Parisi, Cerbone. Allenatore: Ledesma

Frosinone – Dosso, Pelosi, Corallini, Shkambaj, Borgia, De Filippis (dall’80’ Carfagna), Stoyanov (dal 52′ Buonpane), Grosso, Schietroma (dal 52′ Fiorito), Molignano (dal 60′ Befani), Cichero. A Disposizione: Barone, Cellupica, Diallo, Reali, Antonellis, Centra, Giora. Allenatore: Pesoli

Arbitro: Riccardo Tropiano della sezione di Bari

Assistenti: Alessandro Parisi e Michele Colavito della sezione di Bari

Marcatori: 15’pt Gorica

Ammoniti: 22′ Grosso, 31′ Deriu, 46′ Caucci, 57’Gorica, 72′ Zagari, 79′ Fiorito



Ascoli – Nell’ottava giornata di campionato i giovani giallazzurri scendono in campo al Picchio Village ospiti dell’Ascoli. L’incontro parte subito in salita per la squadra di mister Pesoli che dopo quindici minuti di gioco si trova in svantaggio. La rete del vantaggio bianconero la sigla Gorica che colpisce il Frosinone con una bella azione in contropiede. I ciociari si fanno vedere alla mezz’ora con Molignano che serve con un filtrante De Filippis. Quest’ultimo calcia in porta ma il tiro viene disinnescato da Sciammarella. La prima frazione di gioco, nonostante i tentativi giallazzurri, si chiude sull’1-0 per i padroni di casa.

La ripresa si apre con un’azione molto pericolosa del Frosinone. Ottima combinazione tra Grosso e Cichero. L’attaccante giallazzurro serve Fiorito che calcia verso lo specchio della porta ma è ancora molto attento il portiere bianconero che blocca il pallone. Il Frosinone insiste ancora al 74′. Questa volta è Shkambaj, che vede ben posizionato Buonpane. Quest’ultimo crossa in area e trova De Filippis che colpisce di testa ma la palla finisce fuori di poco. La partita termina 1-0 per i padroni di casa.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio