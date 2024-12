 PRIMAVERA, COSENZA – FROSINONE 2-3

Cosenza – De Franceschi, Cioffredi (dal 30’st Bonofiglio) , Riga, Barone, Touadi, Petrucci (dal 38’st De Luca), Contiero (dal 30’st Delicato), Silvestri, Roseti (dal 38’st Colasurdo), Begheldo (dal 30’st Ragone), Perricci. A disposizione: Baldi, Lanzillotta, Lombardi, Marini, Andzilewko, Musacchio. Allenatore: Belmonte

Frosinone – Minicangeli, Diallo, Corallini (dal 1’st Reali), Pelosi, Borgia (dal 13’st Stoyanov), Shkambaj, De Filippis, Molignano, Dixon, Ferizaj (dal 40’st Buonpane), Befani (dal 30’st Schietroma, dal 40’st Fiorito). A Disposizione: Barone, Capanna, Cellupica, Antonellis, Carfagna, Baptista. Allenatore: Pesoli

Arbitro: Stefano Striamo della sezione di Salerno

Assistenti: Giuseppe Romaniello e Giovanni Ciannarella della sezione di Napoli

Marcatori: 20’pt Perricci, 27’pt Diallo, 34’pt Befani, 7’st De Filippis, 40’st Barone

Ammoniti: Roseti, Perricci, Molignano, Stoyanov

Cosenza – I giallazzurri di mister Pesoli scendono in campo per la decima giornata di campionato ospiti del Cosenza. I padroni di casa partono subito forte mettendo in chiaro come sarà l’andamento della partita. Infatti, già al settimo minuto di gioco si rendono pericolosi con un tiro che Minicangeli è bravo a disinnescare. Il pressing del Cosenza porta i suoi frutti e al ventesimo passa in vantaggio. Un pregevole assist di Silvestri trova Perricci libero che batte Minicangeli per l’1-0. La risposta giallazzurra non si fa attendere e al ventisettesimo arriva il gol del pareggio. Su un calcio di punizione battuto da Ferizaj, Diallo anticipa tutti e batte il portiere cosentino per il pareggio. Passano sette minuti e il Frosinone trova il goal del raddoppio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Befani sbuca prima di tutti e porta in vantaggio la squadra di Pesoli.

La ripresa dell’incontro si apre con il terzo goal giallazzurro. Al settimo minuto, un Befani ispiratissimo, con un assist serve De Filippis che batte ancora De Franceschi e porta il Frosinone sul 1-3. La squadra di Pesoli riesce a gestire bene l’andamento della partita nonostante il pressing avversario. A cinque minuti dalla fine della partita Barone con un tiro da fuori area, batte Minicangeli, riaprendo l’incontro. Finisce cosi, il Frosinone vince 2-3 e mantiene la testa della classifica.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio