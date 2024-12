 SERIE C FEMMINILE, LE GIALLAZZURRE TRAVOLGONO ANCHE NITOR

Frosinone – Zuliani, Stibel, Vaccari (dal 24’st Contena), Cacchioni, Leone (dal 9’st Antonucci), Maier (dal 31’st Palmieri), Licari, Bevilacqua, Sgambato (dal 36’st Silvi), Spagnoli, Ruzafa (dal 13’st Fiore). A Disposizione: Siejka, Fontana, Musolino, Zavarese. Allenatore: Foglietta

Nitor – Bonaiuto, Lippolis, Penta (dal 33’st Bianco), Rossini, Boccia, Caramia (dal 45’st Brescia), Belo, Rotondo, Margari, Abatangelo (dal 8’st De Matteis), Perego. A Disposizione: Macchia, D’ambrosio, Fassi. Allenatore: Penta

Arbitro: Simone Palmieri della sezione di Avellino

Assistenti: Antonio Agostini della sezione di Latina e Mattia Agnello della sezione di Frosinone

Marcatori: 8’pt Sgambato, 10’pt Ruzafa, 40’pt Ruzafa, 18’st Fiore, 24’st Fiore, 34’st Palmieri

Ferentino – Il Frosinone scende in campo nella tredicesima giornata di campionato, tra le mura amiche della Città dello Sport di Ferentino dove ospita il Nitor. La squadra di mister Foglietta parte come ormai da tradizione molto forse sin dai primi minuti di gioco, mettendo in difficoltà la squadra pugliese. Ospiti che subiscono la prima rete all’ottavo minuto di gioco con Flavia Sgambato, che ribadisce in rete un tiro di Ruzafa che era terminato sul palo, portando in vantaggio le giallazzurre. Passano solo due minuti e Ruzafa trova il gol che si invola sul lato destro e calcia forte ad incrociare sotto la traversa. Il Frosinone chiude la prima frazione di gioco siglando la terza rete sempre con Ruzafa. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Sgambato, svetta tra i difensori l’attaccante andorrana che batte Bonaiuto per la terza volta.

La ripresa di gioco si apre sempre con la formazione giallazzurra che mantiene il pallino del gioco e mette in difficoltà la retroguardia del Nitor. Al diciottesimo minuto arriva il poker. L’autrice è la subentrante Fiore che servita da un pregevole assist di Spagnoli, con il destro appoggia in rete. La doppietta personale di Fiore arriva solo sei minuti più tardi. Licari dal fondo dell’area di rigore trova al centro l’attaccante giallazzurra che di destro appoggia in porta il gol del 5-0. Nel finale di partita arriva anche la gioia per Palmieri, ragazza del settore giovanile giallazzurro che sigla il suo primo gol in prima squadra e portando il risultato finale sul 6-0. Il Frosinone conquista altri tre punti importantissimi per la lotta al vertice del campionato di serie C.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio