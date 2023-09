 PRIMAVERA, FROSINONE – INTER 1-2

Frosinone – Inter 1-2

Reti: 13′ Kamate (I), 53′ Di Maggio (I), 67′ Boccia (F)

INTER: Raimondi; Aidoo (80′ 16 Guercio), Stante, Matjaz, Motta (69′ Cocchi); Di Maggio, Bovo (80′ Ricordi), Berenbruch; Kamate, Spinaccè (69′ Sarr), Quieto (69′ Vedovati). A disposizione: Calligaris, Maye, Miconi, Mazzola, Diallo, De Pieri. Allenatore: Chivu

FROSINONE: Avella; Lusuardi, Macej (61′ Paura), Severino (46′ Amerighi), Giunashvili; Ferizaj (84′ Cichero), Cisse (69′ Milazzo), Boccia; Dixon; Voncina, Mezsargs (69′ Aromatico). A disposizione: Lagonigro, Romano R., Stefanelli, Totti, Molignano, Antoci. Allenatore: Gregucci

Arbitro: Fabio Rosario della sezione di Napoli

Ammoniti: 43′ Bovo (I), 45+1′ Macej (F), 79′ Amerighi (F), 86′ Paura (F), 93′ Voncina (F), 93′ Guercio (I)

Note: Recuperi 1′ pt / 5′ st

FERENTINO: Alla ‘Città dello Sport’ cade ancora il Frosinone, per i ragazzi di mister Gregucci arriva la quarta sconfitta in altrettante partite. Resta il rammarico per l’occasionassimo fallita al 90′.

Inizio aggressivo dell’Inter, che dopo appena 13′ trova il vantaggio con Kamate, bravo ad approfittare di un disimpegno errato del Frosinone. La reazione dei giallazzurri è immediata, tiro-cross di Mezsargs sui cui Raimondi si rifugia in angolo. Al 25′ ancora la squadra di Gregucci pericolosa, stavolta dalla bandierina Raimondi esce a vuoto, Lusuardi manda alto di testa. Bella azione del Frosinone al 27′, con Dixon che dal limite serve Voncina, ma la conclusione termina debole a lato. Nella seconda mezz’ora è l’Inter a farsi preferire e a sfiorare il raddoppio ancora con Kamate nel finale di tempo.

Inter che parte forte anche nella ripresa e al 53′ ha l’occasionassimo dal dischetto, dopo il tocco di mano in area di Macej. Di Maggio freddissimo non sbaglia e mette in discesa il match per i neroazzurri. La squadra di Gregucci non demorde, nella ripresa la manovra giallazzurra è più fluida e con Voncina al minuto numero 65 arriva l’occasione più nitida del match. Palla sui piedi del numero 9, che controlla e da due passi non riesce a battere Raimondi. Appuntamento con il gol rimandato di 2′, quando Boccia lascia partire un tiro dalla distanza che batte l’estremo difensore dell’Inter. Nel finale la partita si gioca su grandi ritmi, ci prova dalla distanza Berenbruch e Avella blocca senza problemi. Nel finale il Frosinone è sbilanciato e la squadra di Chivu prova ad approfittarne. Bella conclusione di Sarr che scheggia il palo. Nemmeno il tempo di assimilare il grande spavento, che i giallazzurri sono già nell’area di rigore dell’Inter, dove Dixon non trova la deviazione decisiva sotto porta. Nonostante il buon secondo tempo il Frosinone esce ancora sconfitto, ora testa al doppio impegno contro Crotone (Coppa Italia) e Empoli (Campionato).