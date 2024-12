 PRIMAVERA, FROSINONE – PISA 2-1

Frosinone – Dosso, Diallo, Pelosi, Hegelund, Stojanov (dal 91’st Buonpane), Corallini (dal 91’st Befani), Grosso (dal 73′ Schietroma), Borgia, Molignano, Cichero, Dixon (dal 59′ Mezsargs). A Disposizione: Minicangeli, Cellupica, Reali, Antonellis, Carfagna, Fiorito, Giora, Baptista . Allenatore: Pesoli

Pisa – Giuliani, Rossi (dal 90’st Lovo), Bacciardi, Frosali (dal 72′ Battistella), Casarosa, Baldacci, Raychev (dal 72′ Bassanini), Cannarsa, Buffon, Bocs (dal 59’st Bettazzi), Vivace (dal 59’st Tosi). A disposizione: Rugginenti, Arnesi, Bandinelli, Battista, Cenerini, Capitanini, Bassanini, Minardi. Allenatore: Innocenti

Arbitro: Fabio Luongo della sezione di Napoli

Assistenti: Carmine De Vito e Alessandro Marchese della sezione di Napoli

Marcatori: 23’pt Pelosi aut. 32’Dixon, 40’pt Cichero

Ammoniti: 28’pt Grosso, 44’pt Frosali, 63’st Borgia, 77’st Cannarsa, 82’st Stoyanov, 92’st Diallo

Ferentino – Ultima partita del 2024 per il Frosinone che ospita alla Città dello Sport il Pisa, per la tredicesima giornata di campionato. Giallazzurri che partono con un ritmo molto alto, mettendo subito in difficoltà la difesa nerazzurra. I ragazzi di mister Pesoli, si fanno vedere più volte e tra il 18’e il 19′ minuto di gioco il Frosinone sfiora due volte il vantaggio. La prima occasione con uno splendido colpo di testa di Dixon, che viene deviato da Giuliani in angolo. Proprio sugli sviluppi del calcio d’angolo arriva la seconda occasione da gol. Il cross in area di rigore, viene deviato da Stojanov ma prima Giuliani e poi Cannarsa allontano il pericolo. Nel momento di massima pressione arriva la beffa per il Frosinone. Il Pisa si butta in avanti con un contropiede che trova impreparata la retroguardia giallazzurra. Il cross rasoterra, messo in area da Raychev viene deviato involontariamente da Pelosi nella propria porta portando in vantaggio la squadra toscana. Al 31′ arriva il gol del pareggio: Borgia mette il pallone in area di rigore, interviene Cichero che però sfiora la sfera, dietro di lui arriva Dixon che riesce a colpire pareggiando i conti. Poco prima dello scadere della prima frazione di gioco, il Frosinone trova il gol del vantaggio con il rientrante Chicero che addomestica un pallone poco fuori dell’area di rigore e di prima intenzione calcia sul palo lungo di Giuliani che non riesce a bloccare la sfera. In pieno recupero il Frosinone sfiora il gol con Dixon che, da solo in area di rigore, si fa ipnotizzare da Giuliani mancando il gol che avrebbe portato i giallazzurri sul 3-1.

Nella ripresa il Frosinone cerca di difendere il risultato favorevole, lasciando quindi più spazio al Pisa senza però creare vere e proprie palle gol. Il palleggio dei ragazzi di mister Pesoli rende difficile la vita e al 80′ sfiora di nuovo il gol del 3-1 con Mezsargs che da dentro l’area di rigore, calcia alto sopra la traversa. Il Pisa negli ultimi minuti di gioco si butta in avanti alla ricerca del gol del pareggio alzando il ritmo di gioco e chiudendo i giallazzurri nella proprio area di gioco. Al 94′ Cannarsa ci prova da fuori area, Dosso è bravo a disinnescare il tiro, ma è anche l’ultima occasione. Il Frosinone batte 2-1 il Pisa e chiude il 2024 in testa alla classifica del girone B.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio