 PRIMAVERA, LECCE – FROSINONE 2-2

Lecce – Frosinone 2-2

Reti: 32′ Milazzo (F), 89′ Faticanti (L), 93′ Burnete (L), 97′ Mezsargs (F)

Lecce: Lampinen-Skaug; Munoz, Pascalau, Smajlovic, Kongslev (46′ Addo); McJannet (70′ Vulturar), Faticanti, Agrimi (58′ Johnson); Baxter (46′ Gromek), Burnete, Jemo (77′ Helm). A disposizione: Leone, Casalongue, Zivanovic, Minerva, Adewale, Vescan-Kodor. Allenatore: Coppitelli

Frosinone: Avella; Amerighi (84′ Severino), Pahic, Giunashvili, Paura (84′ Stefanelli); Milazzo, Cisse, Romano R. (70′ Stoyanov); Boccia; Mezsargs, Chichero (55′ Dixon). A disposizione: Romano T., Lagonigro, Evangelisti, Totti, Molignano, Shkambaj, Antoci. Allenatore: Pittiglio

Arbitro: Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio

Ammoniti: Mezsargs (F), Boccia (F), Stoyanov (F), Burnete (L)

Espulsi: Cisse (F)

LECCE – Il Frosinone di mister Gregucci (che sconta la giornata di squalfica, dopo l’espulsione rimediata contro la Fiorentina), trova il primo punto della stagione a Lecce, al termine di un match ricco di gol ed emozioni.

Buona la partenza dei giallazzurri, che si fanno vedere subito avanti con Paura, che calcia da posizione defilata ma non trova la porta. Poco prima del quarto d’ora primo brivido per Avella. Cross di Agrimi, colpo di testa di Jemo e palla incredibilmente alta. Alla mezz’ora passa il Frosinone. Milazzo raccoglie il pallone dal limite dopo la respinta di Pascalau e la piazza all’angolino basso, giallazzurri in vantaggio. Il Lecce sfiora il pareggio con Burnete al 45′, bravo Avella a respingere in due tempi.

Nella ripresa la squadra di Coppitelli prova ad imporre il proprio gioco e crea un pericolo con Faticanti, che calcia al volo, ma il suo tiro termina largo. Fase centrale del secondo tempo che vive di folate, fino ad uno scoppiettante finale. Al minuto numero 89 Burnete riparte in velocità, serve a centro area Faticanti che non sbaglia. Un minuto più tardi e Avella è costretto agli straordinari su Vulturar. In pieno recupero Stefanelli stende Burnete, è lo stesso attaccante giallorosso ad andare sul dischetto e a battere Avella. Nel finale, quando sembra concretizzarsi la beffa, ecco il pareggio giallazzurro. Cross di Cissè. sponda di Severino e Merzsargs che spinge in rete un pallone importantissimo, che consente alla squadra di Gregucci di raccogliere il primo punto stagionale. Prossimo match per i giallazzurri alla ‘Città dello Sport’ contro il Torino.

Fonte Foto: Andrea Stella – US Lecce