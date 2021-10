 PRIMAVERA2, LA CAPOLISTA FROSINONE NON PERDONA NEMMENO LA TERNANA (4-1)

FROSINONE (4-3-1-2): Vilardi; Rosati, Maestrelli (23’ st Pahic), Giordani, Benacquista; Peres, Bruno (17’ st Milazzo), Cangianiello: Favale (35’ st Recchiuti); Jirillo (35’ st Battisti), Stampete (17’ st Selvini).

A disposizione: Barzanti, Caravillani, Potenziani, Bracaglia, Tonye Tonye, Di Palma, Pittaccio.

Allenatore: Gorgone.

TERNANA (3-5-2): Morlupo; Currieri, Toffanin, Kelo; Giordano, Monaldi, Mazza (1’ st De Luca), Tunkara (9’ st Sabatini), Canale (25’ st Marietti); Falanga (1’ st Cardoni), Lamberti.

A disposizione: Cupi, Mecarini, Manucci, Bracaglia, Benedetti, Ousmane Ly, Quirino, Persio.

Allenatore: Mariani.

Arbitro: sig. Pascarella di Nocera Inferiore (Sa); assistenti Vitale e Voytuk di Ancona.

Marcatori: 45’ pt Stampete (F), 49’ pt Rosati (F), 12’ st Jirillo (F), 21’ st Falanga (T, rig), 45’ st Cangianiello (F).

Note: angoli: 6-6; ammoniti: 21’ st Maestrelli, 25′ pt Toffanin e Morlupo, 42’ st Peres; espulso: 33’ pt Giordano; recuperi: –

FERENTINO (FR) – Quattro a uno alla Ternana, il Frosinone tiene il passo della grande e rimane in vetta alla classifica del girone B del campionato Primavera2 a braccetto con la Lazio. E’ la quarta vittoria di fila in campionato. Giallazzurri double face però: ad un primo tempo largamente positivo ha fatto seguito una ripresa dai ritmi un po’ più blandi. Ma in fase realizzativa i canarini restano comunque esplosivi.

Il Frosinone in campo con il 4-3-1-2. Tra i pali Vilardi sostituisce Palmisani, rimasto ai box per un problema fisico. Davanti a lui la coppia centrale è formata da Maestrelli e Giordani, sulle corsie Rosati e Benacquista. In mezzo al campo Bruno, mezze ali Peres e Cangianiello. Alle spalle delle punte Jirillo e Stampete agisce Favale.

Avvio abbastanza equilibrato e comunque la Ternana smentisce la classifica della vigilia. Ci vuole una gran parata di Vilardi, al suo esordio stagionale, infatti, per dire no agli umbri. Scampato il pericolo la squadra di Gorgone vuole il gol. Al 25’ cross di Giordani, esce non bene il portiere ospite su Peres che viene atterrato in area. E’ rigore che però Stampete si fa parare. I giallazzurri non demordono, 4’ dopo ripartenza di Cangianiello che apre per Jirillo ma il tiro dell’attaccante del Frosinone termina fuori. E’ un assedio dei padroni di casa, al 30’ Bruno entra in area e tira in porta a colpo sicuro ma Morlupo compie un altro miracolo. Al 33’ la partita si scalda e arriva il cartellino rosso per Giordano della Ternana per un fallo su Cangianiello. Gli animi si surriscaldano ma poi la partita riprende. Ed è un monologo del Frosinone sempre a caccia della rete del vantaggio. Il gol arriva allo scadere del primo tempo: sgroppata senza freni di Cangianiello, cross per il colpo di testa di Stampete che stavolta non perdona Morlupo. Nel recupero arriva la traversa di Favale al 47’ e il raddoppio al 49’ firmato dal terzino Rosati che entra in area e infila l’estremo difensore della Ternana. Primo tempo impeccabile per Jirillo & soci.

Nella ripresa il Frosinone abbassa il ritmo, la Ternana cerca la scintilla per riaccendere la gara. Ma è ancora la capolista ad andare in gol, al 12’ con l’attaccante Jirillo. Favale entra in area tira sulla ribattuta palla arriva a Jirillo che con un bel diagonale firma il quinto gol personale in 6 gare. Gli umbri non demordono e al 25’ trovano un calcio di rigore per fallo di Maestrelli sull’attaccante Falanga che realizza la rete del provvisorio 3-1. La rete non scuote più di tanto i ragazzi di Gorgone che comunque in zona Cesarini infilano il 4-1 grazie ad un’azione solitaria di Cangianiello.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio